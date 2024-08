Phd होल्डर दूल्हे 'राजा' ने दुल्हन के सामने रख दी ऐसी अजीबोगरीब डिमांड, Whatsapp चैट पढ़कर घूम गया लोगों का माथा

PHD Dulhe Ne Batayi Shadi Ki Demand: शादी जन्मों का बंधन होता है. शादी में सिर्फ लड़का और लड़की ही नहीं एक-दूसरे से बंधते, बल्कि के दोनों के परिवार भी एक बेहद खूबसूरत से रिश्ते से जुड़कर उसके साक्षी बन जाते हैं. शादी एक ऐसा फैसला है, जिसे लेने से पहले लड़का और लड़की के साथ-साथ दोनों परिवारों खूब सोच-विचार करते है. शादी के इस खूबसूरत रिश्ते को निभाने के लिए जरूरी हैं कि पहले लड़का और लड़की एक-दूसरे को अच्छी तरह समझे लें जान लें, ताकि बाद उनके बीच कोई गलतफहमी ना पैदा हो. यही वजह है कि, आज लोग अपने पार्टनर के साथ नये बंधन नये जीवन से जुड़ने से पहले खुलकर मिलते और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं, जिसमें कपल का अजीबोगरीब तरीका कई बार हैरान करते हुए सोचने पर मजबूर कर देता है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें शादी से पहले ही दूल्हे 'राजा' ने दुल्हन के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब शर्तें रख दी, जिसे पढ़कर किसी का भी माथा घूम जाए.

PHD होल्डर दूल्हे 'राजा' ने की ये मांग (Chennai Phd Groom Marriage Demands)

माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर इस पोस्ट को @Chinmayi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में वाट्सऐप चैट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा है कि, 'यह आवश्यकताओं की सटीक सूची है, जो एक दूल्हे ने एक भावी दुल्हन को भेजी थी, जो मेडिको है. इसे पढ़कर जोर से हंसना..' दरअसल, वायरल हो रहे इस पोस्ट में एक आदर्श दुल्हन की मांग करते हुए पीएचडी होल्डर दूल्हे 'राजा' ने वाट्सऐप चैट में अपनी और परिवार जरूरतों का अजीबोगरीब विवरण दिया है, जिसके बाद से वाट्सऐप चैट के ये स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर हवा की तरह फैल गया, जिस पर यूजर्स के कमेंट्स की जैसे बाढ़ ही आ गई.

यहां देखें वायरल पोस्ट

This is the exact List Of Requirements that a Groom sent to a prospective bride who is a Medico.

Groom is a PhD and Gold Medallist apparently.



