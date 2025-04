अब बिना सब्सक्रिप्शन के...ChatGPT का Studio Ghibli इमेज जनरेशन फीचर सभी यूजर्स के लिए फ्री

OpenAI ने अपने लोकप्रिय ChatGPT में नया Studio Ghibli इमेज जनरेशन फीचर फ्री यूजर्स के लिए भी उपलब्ध करा दिया है. पहले यह सुविधा केवल पेड यूजर्स के लिए थी, लेकिन अब कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है और Studio Ghibli की मशहूर एनीमेशन स्टाइल में AI-जनरेटेड इमेज बना सकता है.

क्या है Studio Ghibli इमेज जनरेशन फीचर?

Studio Ghibli जापान का एक प्रसिद्ध एनीमेशन स्टूडियो है, जो अपनी खूबसूरत और डिटेल्ड एनिमेटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है. ChatGPT का यह नया फीचर इसी स्टूडियो की स्टाइल में इमेज बनाने की सुविधा देता है. AI टेक्नोलॉजी की मदद से अब कोई भी यूजर आसानी से इस अनोखे आर्ट स्टाइल में तस्वीरें तैयार कर सकता है.

