जिबरी फोटो पर ऐसे टूटी दुनिया , AI वाले ऑल्टमैन बोले- मेरी टीम को सोने दो

OpenAI के ChatGPT ने एक नया टूल लॉन्‍च कर इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया, जिसने अब कंपनी की ही नींद उड़ा दी है. ये है कंपनी की एक नई सुविधा स्टूडियो जिबरी (Ghibli Image), जिसका खुमार इन दिनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसे इस्‍तेमाल करने वालों की ऐसी बाढ़ आ गई है कि ओपन एआई के सर्वर पर वाब काफी बढ़ गया है. ऐसे में कंपनी के सीईओ को खुद ट्वीट कर लोगों से गुजारिश करनी पड़ी कि हमारी बस कीजिए, हमारी टीम को भी कुछ आराम करने दीजिए.

सोच‍िए, आपकी एक आम तस्वीर कुछ ही सेकंड में स्टूडियो जिबरी (Studio Ghibli) के जादुई संसार में बदल जाए. लोगों का यही सपना चैटजीपीटी (ChatGPT) की नई इमेज जनरेशन सुविधा ने अब सच कर दिया है. मगर जैसे-जैसे इंटरनेट पर जिबरी स्टाइल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ओपनएआई (OpenAI) की टीम पर काफी प्रेशर आ गया है. कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपील की, 'क्या आप प्‍लीज थोड़ा रुक सकते हैं, हमारी टीम के लोगों को भी सोना है.'

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep