क्या कभी फ्लाइट में ऐसा आपके साथ हुआ है? इस शख्स के साथ जो हुआ वो हैरान कर देगा

डेल्टा फ्लाइट से सफर कर रहे यात्री उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब अचानक फ्लाइट की पैनल छत से लटकने लगी. बताया जा रहा है कि, डेल्टा एयरलाइंस की यह फ्लाइट होनोलूलू से मिनियापोलिस जा रही थी. उस वक्त एकाएक यह अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली. फ्लाइट की सीलिंग से अचानक पैनल को लटकते देख कुछ पल के लिए यात्री दंग रह गए. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर जहां कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग जमकर अपना गुस्सा जता रहे हैं.

इस दौरान फ्लाइट से यात्रा कर रही मारिसा वाल्टन ने देखा कि, कैसे अचानक सीलिंग से पैनल खुलकर नीचे की ओर आ गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस वीडियो को @fl360aero नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि, कैसे सभी यात्री अपने-अपने स्थान पर बैठे हुए हैं. इसी बीच अचानक सीलिंग पैनल गिरकर लटक जाता है, जिसे केबिन क्रू ठीक करने की कोशिश करते नजर आता है.

यहां देखें वीडियो

Visuals of the ceiling panel of a Delta Airlines Boeing 767-332(ER) aircraft that got detached, as cabin crew struggled to fix it, during a flight DL309 from Honolulu (HNL) to Minneapolis (MSP) under normal flight conditions on 01 June.#aircraft pic.twitter.com/aA9bLYjjUz