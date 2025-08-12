बिल्ली के नाम पर निवास प्रमाण पत्र! फर्जी आवेदन डालने वालों की तलाश जारी

Bihar CAT Certificate: बिहार के रोहतास जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन और आम जनता दोनों को चौंका दिया. यहां किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक बिल्ली के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया. आवेदन में नाम दर्ज था 'कैट कुमार', पिता का नाम 'कैटी बॉस' और माता का नाम 'कटिया देवी'. इतना ही नहीं, फोटो भी किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक असली बिल्ली की लगाई गई थी.

आवेदन की पूरी कहानी (Bihar me fake certificate)

यह अजीबोगरीब आवेदन 29 जुलाई 2025 को बिहार के RTPS (रियल-टाइम पब्लिक सर्विस) पोर्टल पर दर्ज हुआ. पते में ग्राम अतीमिगंज, वार्ड नंबर 07, पोस्ट महदेवा, थाना नासरीगंज, जिला रोहतास का विवरण दिया गया था. उद्देश्य के रूप में 'स्टडी' लिखा था. जांच के लिए नासरीगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी कौशल पटेल को जिम्मेदारी दी गई. जांच में साफ हो गया कि नाम, पिता-माता का नाम और फोटो सब फर्जी हैं.

प्रशासन की कार्रवाई (Bihar Voter List Controversy)

प्रशासन ने इसे सरकारी सेवा का दुरुपयोग और ई-गवर्नेंस व्यवस्था की छवि धूमिल करने की कोशिश बताया. नासरीगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, षड्यंत्र और तकनीक के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई. अब साइबर सेल IP एड्रेस और मोबाइल नंबर ट्रैक कर रही है, ताकि दोषियों का पता चल सके.

पहले भी आए ऐसे फर्जी आवेदन (Resident certificate scam)

यह कोई पहला मामला नहीं है. पटना के मसौढ़ी में 'डॉगबाबू' के नाम से प्रमाण पत्र जारी हुआ था. पूर्वी चंपारण में भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर के साथ 'सोनालिका ट्रैक्टर' नाम से आवेदन हुआ. खगड़िया में 'भगवान श्रीराम', 'सीता' और 'कौआ' के नाम से भी आवेदन दर्ज हुए थे.

सिस्टम की खामियां और सोशल मीडिया का मजाक (Rohtas ka funny case)

बार-बार होने वाली इन घटनाओं ने RTPS सिस्टम की सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब बिल्लियां और कुत्ते प्रमाण पत्र ले सकते हैं, तो सिस्टम की विश्वसनीयता खत्म हो रही है. सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं, अगर 'कैट कुमार' को प्रमाण पत्र मिल सकता है, तो 'बिल्ली मौसी' को जल्द ही राशन कार्ड भी मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा