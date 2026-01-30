विज्ञापन
वो गले में दांत गड़ाए था, फिर भी आइबेक्स ने नहीं हारी हिम्मत, मौत के जबड़े से छीन ली अपनी जिंदगी, देखें VIDEO

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के किब्बर-चिचम वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी से स्नो लेपर्ड और आइबेक्स की रोमांचक भिड़ंत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आइबेक्स ने स्नो लेपर्ड के हमले को नाकाम कर मौत को मात दे दी.

मौत को मात दे गया आइबेक्स!

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले की स्पीति घाटी से वन्यजीवों की दुनिया का एक बेहद रोमांचक और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. किब्बर–चिचम वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी में रिकॉर्ड हुआ यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फीला तेंदुआ (स्नो लेपर्ड) आइबेक्स का शिकार करने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन अंत में आइबेक्स मौत को मात देने में सफल हो जाता है.

देखें Video:

कैमरे में कैद हुई स्नो लेपर्ड और आइबेक्स की जंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फ से ढकी खड़ी पहाड़ियों के बीच स्नो लेपर्ड घात लगाकर आइबेक्स पर हमला करता है. अपनी फुर्ती और ताकत के लिए मशहूर स्नो लेपर्ड कई बार आइबेक्स को दबोचने की कोशिश करता है. कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि आइबेक्स की जान बचना मुश्किल है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और खतरनाक ढलानों का सहारा लेकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है.

आइबेक्स की सूझबूझ, साहस ने बचाई जान

वीडियो में आइबेक्स की फुर्ती, संतुलन और साहस साफ नजर आता है. बर्फीली और फिसलन भरी चट्टानों पर अपनी मजबूत पकड़ के कारण आइबेक्स स्नो लेपर्ड से आगे निकल जाता है. कई बार गिरते-गिरते बचते हुए वह ऐसे रास्तों पर पहुंच जाता है, जहां स्नो लेपर्ड के लिए उसका पीछा करना जोखिम भरा हो जाता है. स्नो लेपर्ड को शिकार छोड़ना पड़ता है और आइबेक्स सुरक्षित बच निकलता है.

वन विभाग ने की वीडियो की पुष्टि

इस वीडियो की पुष्टि डीएफओ काजा गोल्डी छाबड़ा ने की है. उन्होंने बताया कि यह वीडियो स्पीति घाटी के चिचम–किब्बर क्षेत्र का ही है और हाल का है. वन विभाग के अनुसार, यह इलाका स्नो लेपर्ड और आइबेक्स दोनों का प्राकृतिक आवास है, जहां इस तरह के संघर्ष अक्सर होते हैं, लेकिन बहुत कम ही कैमरे में कैद हो पाते हैं.

वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास वीडियो

यह वीडियो न सिर्फ रोमांचक है, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की सच्चाई भी दिखाता है, जहां शिकारी और शिकार के बीच जीवन-मृत्यु की जंग हर रोज चलती है. सोशल मीडिया पर लोग इसे प्रकृति की ताकत, संतुलन और वन्यजीवों की अद्भुत क्षमताओं का उदाहरण बता रहे हैं.

