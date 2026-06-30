VIDEO: भैंस के सींग में फंस गया मासूम 'कटड़ा', फिर शख्स ने जो किया उसने जीत लिया इंटरनेट का दिल

सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक भैंस और उसके बच्चे के बीच का ऐसा पल देखने को मिला, जिसे देखकर लोग इंसानियत और ममता दोनों की तारीफ कर रहे हैं. एक शख्स की सूझबूझ से आखिरकार मासूम कटड़े की जान बच गई और यही नजारा इनटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. हालांकि यह घटना किस जगह की है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

सींग में फंस गया था भैंस का बच्चा

इस वीडियो को एक्स पर @TheFigen_ अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई भैंसें पानी से भरे गड्ढे में खड़ी हैं. तभी एक छोटा कटड़ा (भैंस का बच्चा) किसी तरह एक भैंस के सींग में फंस गया. भैंस उसे छुड़ाने की कोशिश में इधर-उधर घूमती रहती है, लेकिन बच्चा सींग से बाहर नहीं निकल पाया. यह देखकर आसपास मौजूद लोग भी चिंतित हो गए.

शख्स ने दिखाई इंसानियत

कुछ ही देर बाद एक शख्स हिम्मत जुटाकर भैंस के पास पहुंचता है. वह सावधानी से बच्चे को सींग से निकालने की कोशिश करता है. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वह कटड़े को सुरक्षित बाहर निकाल देता है. पूरी घटना को पास में खड़ा एक अन्य व्यक्ति अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो पर लोगों ने दिए रिएक्शन

इस इमोशनल वीडियो पर लोग भावुक कमें कर हे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जानवर भी समझ गए कि वह उनकी मदद करने आया है." दूसरे ने कहा, "अच्छा लगा कि उस शख्स ने बच्चे को बचा लिया." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "उसे पता था कि भैंस बिना वजह हमला नहीं करेगी."

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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