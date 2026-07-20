राजनांदगांव में 150 परिवारों की बल्ले-बल्ले, प्रॉपर्टी कार्ड मिला, 654 गांवों के लोगों को मिलेगी जमीन

राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के स्पीकर निवास पर स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने राजनांदगांव विकासखंड के 5 गांवों ईरा, मनकी, आरला, बांकल और कुसमी के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड (स्वामित्व पट्टा) प्रदान किए गए. जिले के 654 गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जाने हैं. कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एम्बुलेंस और स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
'स्वामित्व कार्ड कागज का टुकड़ा नहीं, आत्मसम्मान की चाबी है'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीणों के आत्मसम्मान, अधिकार और आत्मनिर्भरता की चाबी है. उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण आबादी क्षेत्र की भूमि का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था. इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को 'स्वामित्व योजना' की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से अब हर ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित रिकॉर्ड दिया जा रहा है.
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राजनांदगांव में प्रॉपर्टी कार्ड का काम तेजी से जारी
कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने बताया कि राजनांदगांव जिले के 654 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाने हैं. 186 गांवों के लिए अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है. इससे पहले 24 गांवों के 1,283 हितग्राहियों को कार्ड बांटे जा चुके हैं. 20 जुलाई को 5 गांवों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं.
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