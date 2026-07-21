बर्गर वाले बयान पर घिरे विजेता दहिया, CJP ने प्रवक्ता पद से हटाया, सभी जिम्मेदारियां छीनीं

दिल्ली के जंतर-मंतर और देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे प्रदर्शनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता विजेता दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद दहिया की जमकर आलोचना हुई और कई लोगों ने उनके बयान को आंदोलन की भावना के खिलाफ बताया. बढ़ते विवाद के बीच CJP ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया और उनके सभी आधिकारिक दायित्व वापस ले लिए.
वीडियो में क्या कहा था विजेता दहिया ने?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विजेता दहिया बर्गर खाने को लेकर उठे सवालों का जवाब देते नजर आए. वीडियो में उन्होंने कहा कि 'मैंने बर्गर क्यों खाया? आज का ये बड़ा मुद्दा है तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है, उसे भूख लगी हो या उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना जवाबदेह ठहरा रहे हो मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इसके लिए चुना है, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं.' उन्होंने कहा, 'तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना मुझे नहीं फंसना इसमें! मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को खुश करूं. ठीक है जो मैं कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर'
We strongly condemn the deeply insensitive actions of our spokesperson Vijeta Dahiya, whose videos surfaced while peaceful protestors and our team were facing brutal police violence. Such conduct is unacceptable, shows a complete lack of judgment, and is wholly inconsistent with…— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 21, 2026
उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई लोगों ने इसे आंदोलन के दौरान जिम्मेदारी से बचने वाला बयान बताया जबकि कुछ लोगों ने इसे आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति असंवेदनशील रवैया करार दिया.
Am sorry but this is staggering arrogance.— Rohini Singh (@rohini_sgh) July 21, 2026
Students gathered in large numbers because you asked them to march to Parliament. You cannot demand accountability from the government while brazenly evading your own. Accountability isn't selective. pic.twitter.com/27x1XMv8g7
पार्टी ने जारी किया सख्त बयान
विवाद बढ़ने के बाद CJP ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर बयान जारी किया. पार्टी ने कहा कि वह अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के व्यवहार की कड़ी निंदा करती है. पार्टी के अनुसार जिस समय शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और संगठन के सदस्य पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे थे उस दौरान सामने आए वीडियो बेहद असंवेदनशील थे.
CJP ने कहा कि ऐसा आचरण स्वीकार्य नहीं है और यह आंदोलन के मूल्यों तथा सिद्धांतों के पूरी तरह विपरीत है. पार्टी ने स्पष्ट किया कि इसी वजह से विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटाया गया है और उन्हें सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है.
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सचिवालय कूच, छात्रों की पुलिस के साथ हुई धक्का-मुक्की
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं