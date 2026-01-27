जब वर्दी में थिरके BSF जवान, बॉर्डर 2 के गाने पर दिखा देशभक्ति का ऐसा अंदाज, इंटरनेट पर छा गया वीडियो

BSF Jawans Dance Video: देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसी बीच सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में BSF के जवान फिल्म 'बॉर्डर-2' के देशभक्ति गीत पर पूरे जोश और जुनून के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं. वर्दी में सजे ये जवान मंच पर जब ताल से ताल मिलाते हैं, तो माहौल अपने आप ही जोश से भर जाता है.

गणतंत्र दिवस के रंग में रंगे जवान (BSF Army dance video)

अक्सर लोग जवानों को सिर्फ सख्त अनुशासन और बंदूक के साथ देखते हैं, लेकिन यह वीडियो उनके जज्बाती और इंसानी चेहरे को सामने लाता है. दूर-दराज की सीमाओं पर तैनात रहने वाले ये जवान जब मुस्कुराते हुए देशभक्ति गीत पर थिरकते हैं, तो एहसास होता है कि देशप्रेम सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि रूह से जुड़ा जज्बा है.

सोशल मीडिया पर बरसा प्यार (Social Media Reactions)

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट deepakyadav___ से शेयर किया गया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. यूजर्स कमेंट्स में लिख रहे हैं कि यही असली हीरो हैं, तो कोई कह रहा है कि जवानों का यह रूप दिल जीत लेता है. कई लोगों ने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया है. BSF जवानों का यह वायरल वीडियो बताता है कि हमारे सैनिक सिर्फ सरहद के रखवाले नहीं, बल्कि देश के जश्न की रौनक भी हैं. यह वीडियो हर भारतीय को याद दिलाता है कि वतन से मोहब्बत सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर धड़कन में बसती है.

