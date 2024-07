आइसक्रीम ट्रक बहा ले गई समंदर की लहरें, नजारा देख आपको भी याद आ जाएगा फिल्म 'द एंड ऑफ लाइफ' का वो सीन

कई लोगों को समुद्र तटों पर सैर करना काफी पसंद होता है. खूबसूरत लहरों को देखकर लोग तरोताजा हो जाते हैं. नीले पानी और आसमान को मिलते देखना किसी रोमांच से कम नहीं है. कई बार प्रकृति की खूबसूरती के साथ रौद्र रूप भी देखने को मिलता है. सुंदर और सौम्य लहरें जब विकराल रूप ले लेती है तो कई लोगों को अपने साथ बहा ले जाती है. 7 जुलाई को इंग्लैंड के कॉर्नवाल के एक फेमस बीच पर बेहद नाटकीय घटना देखने को मिली, जिसमें एक आइसक्रीम ट्रक लहरों के साथ समुद्र में बह गया.

गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 7 जुलाई की शाम करीब 4 बजे हार्लिन बे बीच पर पार्क किया गया आइस्क्रीम ट्रक लहरों के चपेट में आकर समुद्र तट से दूर बह गया. पर्यटक सहित कई प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है. वीडियो में ट्रक को लहरों के साथ तैरते और उछलते हुए समुद्र में देखा जा सकता है.

यहां देखें वीडियो

???? WATCH: The ice cream van has has since been pulled from the sea at #HarlynBay. @HMCoastguard and @RNLI teams say the driver was safe and wasn't in the vehicle



Credit: Richard Higman pic.twitter.com/i5YNgUNU4N