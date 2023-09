केक बना क्लेश का कारण, शादी के अगले दिन दुल्हन ने मांगा तलाक

प्रतिकात्मक फोटो.

Woman Wants Divorce After One Day Of Wedding: शादी का बंधन बेहद खास होता है, जिसके लिए लोग क्या कुछ नहीं करते. शादी का पहला दिन हर किसी के लिए किसी न किसी वजह से खास होता है, जिसकी याद उन्हें जिंदगी भर रहती है. हाल ही में एक दुल्हन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके बाद नई नवेली दुल्हन (bride video) ने शादी के दूसरे ही दिन पति से तलाक मांग कर दी. शादी टूटने की वजह को सुनकर घरवाले भी चौंक उठे. इस दौरान परिवार के लोगों ने दुल्हन को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दुल्हन (bride) थी कि, मानी ही नहीं. पढ़ें क्या है पूरा (Trending News) मामला.