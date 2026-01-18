मर चुकी थी मां, लेकिन पेट में सांसें ले रहा था बच्चा, डॉक्टर्स ने महिला को कैसे रखा जिंदा

Brain Dead Woman Life Support: अमेरिका के जॉर्जिया से आई ये खबर दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती है. अटलांटा की रहने वाली 31 साल की एड्रियाना स्मिथ फरवरी 2025 में नौ हफ्ते की गर्भवती थीं, तभी उन्हें अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई, अचानक उन्हें एक दिन तेज सिरदर्द हुआ. अस्पताल से दवा लेकर लौटीं, लेकिन अगली सुबह उनकी सांसें उखड़ने लगीं. सीटी स्कैन में दिमाग में खून के थक्के निकले. सर्जरी नाकाम रही और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था. आम हालात में यहीं इलाज खत्म हो जाता, लेकिन यहां कहानी ने अलग मोड ले लिया.
कानून ने परिवार के हाथ बांध दिए (Adriana Smith case)
आम हालात में ब्रेन डेड मरीज को लाइफ सपोर्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन जॉर्जिया का सख्त abortion law यहां बीच में आ गया. जॉर्जिया में heartbeat law लागू है. इस कानून के मुताबिक अगर गर्भ में दिल की धडकन मिल जाए, तो गर्भपात नहीं हो सकता.
इसी वजह से डॉक्टरों को एड्रियाना को लाइफ सपोर्ट पर रखना पडा. मकसद सिर्फ एक था, बच्चे की जान बचाना. परिवार चाहकर भी कोई फैसला नहीं ले सका.
सी सेक्शन से हुआ जन्म, लेकिन जंग जारी (life support pregnancy)
जून में एड्रियाना का सी सेक्शन किया गया. बच्चा चांस (Chance) सिर्फ 1 पाउंड 13 औंस का था और उसे तुरंत NICU में भर्ती किया गया. एड्रियाना को उसी महीने मशीनों से हटाया गया और परिवार ने अंतिम संस्कार किया.
मां अप्रैल न्यूकिर्क (April Newkirk) के लिए यह सब किसी सजा से कम नहीं था. वह कहती हैं, ये उनके लिए यातना जैसा था. बेटी सांस लेती दिखती थी, लेकिन वो वहां थी ही नहीं.
अब बच्चा जिंदा है, सवाल भी (baby in womb of dead mother)
अब चांस 11 पाउंड का हो चुका है, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक है. वह अभी भी NICU में है. उसकी सांस से जुडी दिक्कतें हैं. अप्रैल न्यूकिर्क ने GoFundMe पर बताया कि छुट्टियों का मौसम है, लेकिन उनका दिल बहुत भारी है. परिवार दुआओं पर टिका है. यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है. यह अमेरिका में abortion law, medical ethics और इंसानी अधिकारों पर गहरी बहस छेड़ता है.
ये भी पढ़ें:- दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ ऑस्ट्रेलिया चला गया लड़का, पत्नी के साथ शुरू की नई लाइफ, कहानी दिल छू लेगी
ये भी पढ़ें:- फटे कपड़े से कचरे की थैली तक...ग्राहकों का ऐसे उल्लू काट रहा लग्जरी फैशन ब्रांड Balenciaga
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं