विज्ञापन
विशेष लिंक

मर चुकी थी मां, लेकिन पेट में सांसें ले रहा था बच्चा, डॉक्टर्स ने महिला को कैसे रखा जिंदा

फिल्मों में सुना होगा मां या बच्चा, एक ही को बचाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका के जॉर्जिया में कानून ने ये फैसला इंसानों से छीन लिया. एक ब्रेन डेड महिला को महीनों मशीनों पर जिंदा रखा गया, सिर्फ इसलिए कि उसके पेट में बच्चा था. अब बच्चा पैदा हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मर चुकी थी मां, लेकिन पेट में सांसें ले रहा था बच्चा, डॉक्टर्स ने महिला को कैसे रखा जिंदा
प्रेग्नेंट महिला की हुई 'मौत', पेट में सांसें ले रहा था बच्चा…अमेरिका की बेचैन कर देने वाली कहानी

Brain Dead Woman Life Support: अमेरिका के जॉर्जिया से आई ये खबर दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती है. अटलांटा की रहने वाली 31 साल की एड्रियाना स्मिथ फरवरी 2025 में नौ हफ्ते की गर्भवती थीं, तभी उन्हें अचानक मेडिकल इमरजेंसी हुई, अचानक उन्हें एक दिन तेज सिरदर्द हुआ. अस्पताल से दवा लेकर लौटीं, लेकिन अगली सुबह उनकी सांसें उखड़ने लगीं. सीटी स्कैन में दिमाग में खून के थक्के निकले. सर्जरी नाकाम रही और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया, यानी दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था. आम हालात में यहीं इलाज खत्म हो जाता, लेकिन यहां कहानी ने अलग मोड ले लिया.

कानून ने परिवार के हाथ बांध दिए (Adriana Smith case)

आम हालात में ब्रेन डेड मरीज को लाइफ सपोर्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन जॉर्जिया का सख्त abortion law यहां बीच में आ गया. जॉर्जिया में heartbeat law लागू है. इस कानून के मुताबिक अगर गर्भ में दिल की धडकन मिल जाए, तो गर्भपात नहीं हो सकता.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: metro

इसी वजह से डॉक्टरों को एड्रियाना को लाइफ सपोर्ट पर रखना पडा. मकसद सिर्फ एक था, बच्चे की जान बचाना. परिवार चाहकर भी कोई फैसला नहीं ले सका.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: metro

सी सेक्शन से हुआ जन्म, लेकिन जंग जारी (life support pregnancy)

जून में एड्रियाना का सी सेक्शन किया गया. बच्चा चांस (Chance) सिर्फ 1 पाउंड 13 औंस का था और उसे तुरंत NICU में भर्ती किया गया. एड्रियाना को उसी महीने मशीनों से हटाया गया और परिवार ने अंतिम संस्कार किया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: metro

मां अप्रैल न्यूकिर्क (April Newkirk) के लिए यह सब किसी सजा से कम नहीं था. वह कहती हैं, ये उनके लिए यातना जैसा था. बेटी सांस लेती दिखती थी, लेकिन वो वहां थी ही नहीं.

Latest and Breaking News on NDTV

अब बच्चा जिंदा है, सवाल भी (baby in womb of dead mother)

अब चांस 11 पाउंड का हो चुका है, लेकिन उसकी हालत अब भी नाजुक है. वह अभी भी NICU में है. उसकी सांस से जुडी दिक्कतें हैं. अप्रैल न्यूकिर्क ने GoFundMe पर बताया कि छुट्टियों का मौसम है, लेकिन उनका दिल बहुत भारी है. परिवार दुआओं पर टिका है. यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है. यह अमेरिका में abortion law, medical ethics और इंसानी अधिकारों पर गहरी बहस छेड़ता है.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ ऑस्ट्रेलिया चला गया लड़का, पत्नी के साथ शुरू की नई लाइफ, कहानी दिल छू लेगी

ये भी पढ़ें:- फटे कपड़े से कचरे की थैली तक...ग्राहकों का ऐसे उल्लू काट रहा लग्जरी फैशन ब्रांड Balenciaga

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Brain Dead Pregnant Woman, Adriana Smith Case, Life Support Pregnancy, Georgia Abortion Law Controversy, Baby In Womb Of Dead Mother
Get App for Better Experience
Install Now