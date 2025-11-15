विज्ञापन
गूगल जैमिनी से 4 दोस्तों ने पूछा, मैगी खाने के बाद बर्तन कौन धोएगा? मिला ऐसा जवाब, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो आप बहुत देर तक हसेंगे और फिर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, कितने खतरनाक लोग हैं हमारे देश में.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जमाने में चैट जीपीटी (ChatGPT), गूगल जेमिनी और भी कई एआई टूल्स टेक्नोलॉजी सेक्टर में इस वक्त राज कर रहे हैं.  कई लोग इनकी मदद से पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल वीडियो बनाकर मोटा पैसा कमा रहे हैं. इन टूल्स के जरिए बड़ी से बड़ी फाइल, स्क्रिप्ट और वीडियो मिनटों में तैयार हो जाती है, लेकिन भारत में इस तकनीक का ऐसा इस्तेमाल होगा, यह तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो आप बहुत देर तक हसेंगे और फिर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, कितने खतरनाक लोग हैं हमारे देश में.

गूगल जैमिनी का असली इस्तेमाल 
दरअसल, एक रूम पर चार दोस्तों ने मैगी बनाकर खाई. अब चारों के बीच कलेश है कि बर्तन कौन धोएगा? इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक ने गूगल जैमिनी का सहारा लिया और उसे पूरी बात बताई. शंकर नामक शख्स ने गूगल जैमिनी से पूछा,, हैलो जैमिनी, शंकर, अमन, अभिराम और अमित हम चारों ने मैगी बनाकर खाई और अब बर्तन कौन धोएगा? तो इस पर जवाब आया, बर्तन वो धोएगा, जिसने सबसे पहले मैगी खाई. शख्स ने जैमिनी से पूछा कि हम चारों में से एक का नाम बताओ, तो जैमिनी ने अमित का नाम लिया और नाम सुनते ही सभी ने जमकर ठहाके लगाना शुरू कर दिए.

लोगों की छूटी हंसी
इस मजेदार वीडियो को देख लोगों का हंस-हंसकर बुरा हाल हो रहा है. इस पर एक यूजर ने लिखा है,  अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, अब हम पूछते हैं, तू क्या है'. दूसरा यूजर लिखता है, कैसे-कैसे लोग रहते हैं हमारे देश में.  तीसरा यूजर मजाकिया अंदाज में लिखता है, ऐसी हरकत देख गूगल कुछ दिनों में इंडिया छोड़ देगा'.  चौथे यूजर ने लिखा है, 'मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है मां, मां मैं आ रहा हूं मां'.  एक और लिखता है,  यह बढ़िया है अब दोस्तों में झगड़ा नहीं होगा. इस वीडियो को 30 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया है और 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. 

