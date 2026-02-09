घर में काम करने वाली दीदी ने मालिक-मालकिन को दिया ऐसा 'सरप्राइज गिफ्ट', देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

House Help Surprise: बेंगलुरु में रहने वाले एक कपल की सालगिरह का जिक्र बस यूं ही उनकी घर में काम करने वाली दीदी से हो गया. नेहा हरचंदानी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी बात इतना बड़ा 'जादू' कर जाएगी. अगले ही दिन दीदी शर्माती हुई हाथ में गुलाब और चॉकलेट लेकर आईं.

वीडियो जिसने दिल पिघला दिए (Bengaluru viral video)

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में दीदी खड़ी नजर आती हैं और नेहा उनसे पूछती हैं कि आज ये क्यों लाई हैं. जवाब में दीदी बस मुस्कुरा देती हैं. कपल उनकी सादगी से इतना इमोशनल हो जाता है कि उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगता है. ये नजारा देखकर लोग बोले, यही है असली इंसानियत.

ब्लिंकिट से मंगवाया प्यार (Love Ordered via Blinkit)

पोस्ट के कैप्शन में नेहा ने लिखा कि, दीदी ने अपने पति से ब्लिंकिट के जरिए गुलाब और चॉकलेट मंगवाया था. बस यही बात लोगों को सबसे ज्यादा छू गई. कम साधनों में भी इतना खरा जज्बा, यही वजह है कि वीडियो वायरल हो गया.

सोशल मीडिया की मोहब्बत (Social Media Reactions)

लोगों ने इसे priceless, pure love और सबसे प्यारा कंटेंट बताया. कई यूजर्स ने कहा कि, दीदी के दिल सबसे बड़े होते हैं. कुछ ने लिखा कि, इंटरनेट इसी तरह के पलों के लिए है.

