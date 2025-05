गर्लफ्रेंड की शिकायत करने के लिए लड़के ने बनाया Grievance Portal, लड़की ने पोस्ट कर दिखाई झलक, यूजर्स बोले- गजब का प्रेमी है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला की पोस्ट वायरल हो गई है, जब उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए एक पर्सनल शिकायत पोर्टल (Grievance Portal) बनाया है, ताकि वह जब चाहे शिकायत दर्ज करा सके.

सहज नाम की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान द्वारा एक्स पर बनाए गए कस्टम वेबसाइट के कई स्क्रीनशॉट शेयर किए. मंगलवार रात को शेयर की गई अपनी पोस्ट में उसने लिखा, "दोस्तों, मेरा बॉयफ्रेंड इतना प्यारा है कि उसने मेरे लिए एक शिकायत पोर्टल बनाया है, ताकि जब भी मुझे कोई शिकायत हो, तो मैं उसे अपने दिल से दर्ज करा सकूं."

सहज के शेयर किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, खास तौर पर उसके लिए बनाया गया यह पोर्टल एक वेलकम नोट के साथ शुरू होता है: "आपके अपने शिकायत पोर्टल में आपका स्वागत है, माउस. अनुरोध के अनुसार, आप अपनी बेकार और बनाई हुई शिकायतें मेरे देखने के लिए सबमिट कर सकते हैं. अपने अकाउंट में लॉग इन करें."

पोर्टल में "शीर्षक," "आपको क्या परेशान कर रहा है?" "मूड," और "गंभीरता" जैसे फ़ील्ड वाला एक फ़ॉर्म भी है. सबमिट करने के बाद, एक मैसेज दिखाई देता है: "थैंक्यू, सहज. आपकी शिकायत ईशान को भेज दी गई है. वह बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगा. एक और सबमिट करें."

guys my boyfriend is so cute he made me a grievance portal for whenever i have a complaint MY HEART pic.twitter.com/OizO6bxyPI