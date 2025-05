अमेजन के जंगलों में एक बार फिर पानी में तैरता दिखा विशालकाय एनाकोंडा, वायरल Video देख यकीन नहीं कर पा रहे लोग

Giant Anaconda Yacumama: सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अमेज़न जंगल में पानी की एक धारा के साथ तैरते हुए एक विशालकाय एनाकोंडा को देखा गया है. धारा के ऊपर से हेलीकॉप्टर से फिल्माए गए इस वीडियो ने दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा है, याकुमामा अमेज़न का एक विशालकाय एनाकोंडा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी लंबाई 30 मीटर से भी ज़्यादा होती है. वीडियो में धारा के बीच एक बेहद विशाल एनाकोंडा नजर आता है. जिसके शरीर का कुछ हिस्सा पानी में डूबा है तो वहीं कुछ ऊपर तैरता नजर आ रहा है.

इस जाइंट स्नेक को देखकर ऑनलाइन बहुत से यूजर्स चौंक गए हैं. कुछ दिनों पहले भी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जब ऐसा कहा जा रहा था कि ये वीडियो एआई जेनरेटेड हो सकता है. हालांकि अब एक बार फिर एक और वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इस एनाकोंडा के अस्तित्व को लेकर बहुत से सवालों के जवाब मिल चुके हैं.

देखें Video:

The Yacumama is a giant anaconda from the Amazon, said to reach over 30 meters in length. Allegedly ???? pic.twitter.com/WkBjehGuQo