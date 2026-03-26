बॉस हो तो ऐसा! ऑफिस में प्रेग्नेंट कर्मचारी को दिया अनोखा तोहफा, वीडियो ने मचाई धूम

Surprise Baby Shower Office Video: आजकल जहां ऑफिस का मतलब सिर्फ डेडलाइन्स, थकान और बॉस की किट-किट होता है, वहीं सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हुई है जिसने 'इंसानियत' की एक नई मिसाल पेश की है. एक बॉस ने अपनी गर्भवती कर्मचारी के लिए दफ्तर में ही एक शानदार सरप्राइज बेबी शावर प्लान किया. इस दिल छू लेने वाले नजारे को देखकर नेटिजन्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं.

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जब ऑफिस बना खुशियों का आशियाना (Pregnant employee surprise party)

सोशल मीडिया के समंदर में अक्सर हमें काम के दबाव और टॉक्सिक वर्क कल्चर की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक्स (ट्विटर) पर @Jimmyy__02 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो ने फिजा ही बदल दी है. इस वीडियो में एक बॉस अपनी प्रेग्नेंट कर्मचारी के लिए ऑफिस के अंदर ही 'बेबी शावर' की सरप्राइज पार्टी देता नजर आ रहा है. यह वीडियो किसी फिल्मी सीन जैसा हसीन है, जहां कर्मचारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता.

यह प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बॉस अपने गर्भवती कर्मचारी के लिए ऑफिस में सरप्राइज बेबी शावर करता है। ❤️‍🩹🥶



लोगों ने इसे बॉस की सोच-समझ और अच्छे काम करने का उदाहरण बताया, आजकल ऑफिस की कहानियाँ अक्सर दबाव और थकान की होती हैं।



लेकिन ऐसे पल प्यार और इंसानियत दिखाते हैं,… pic.twitter.com/DkUudXrjVf — JIMMY (@Jimmyy__02) March 25, 2026

ऑफिस कल्चर और इंसानियत की मिसाल (Baby shower in office video)

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 27 हजार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में एक गहरा सवाल भी छिपा है, 'क्या हर ऑफिस में ऐसी संस्कृति होना चाहिए, या ये अभी भी खास है?' लोगों का कहना है कि आज के दौर में जहां 'बर्नआउट' आम बात है, वहां ऐसे छोटे-छोटे पल किसी मरहम से कम नहीं हैं. बॉस की इस सोच-समझ और दरियादिली ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छा लीडर वही है, जो अपने स्टाफ की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखे.

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इंटरनेट पर वायरल हुआ 'खुशी का सरप्राइज' (Surprise Baby Shower Goes Viral on Internet)

अक्सर दफ्तर की कहानियों में सिर्फ फाइलों का ढेर और मीटिंग्स का शोर होता है, लेकिन इस वीडियो ने एक नई बहस छेड़ दी है. लोगों का मानना है कि अगर हर ऑफिस में ऐसा प्यार भरा माहौल हो, तो काम का बोझ कभी थकान नहीं बनेगा. यह वीडियो उन तमाम बॉसेस के लिए एक सबक है, जो सिर्फ काम को अहमियत देते हैं, अपनों को नहीं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)