बोर्ड एग्जाम में अब आप भी ला सकते हैं 100 में से 100 नंबर, बस अपनाएं वीडियो में बताए ये Tips

How To Get Full Marks in Exams: अक्सर आपने मेधावी छात्रों को यह कहते सुना होगा कि, 'मैंने तो एग्जाम अच्छा दिया था, पर नंबर कम कैसे आ गए'? इसी टेंशन में कई छात्र अपनी कॉपी री-चेक भी करवा लेते हैं. अब आपको कोर्स में कितना आता है यह तो मायने रखता ही है, लेकिन उसे आंसर सीट पर कैसे लिखना है, यह भी सीखना बहुत जरूरी है. बता दें, 10वीं और 12वीं की परीक्षा नजदीक हैं, जो छात्र चाहते हैं कि परीक्षा में उनके 100 के 100 नंबर आए, तो इस ट्रिक को फॉलो जरूर करें. दरअसल, एक अध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यह अध्यापक परीक्षा की कॉपी चेक रहे हैं. साथ ही बता ये भी रहे हैं कि परीक्षा में फुल मार्क्स चाहिए तो इस तरह लिखना बहुत जरूरी है.

यहां देखें वीडियो

परीक्षा में ऐसे आएंगे 100/100? (How To Get Full Marks in Exams)

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक अध्यापक एक साफ सुथरी और लाइन बाय लाइन लिखी आंसर शीट को चेक रहे हैं. अध्यापक को यह भी कहते सुना जा रहा है कि भले ही आप सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हो, लेकिन अगर उन्हें पेश करने का तरीका ठीक नहीं है, तो आपके मार्क्स वैसे नहीं आएंगे, जैसे आप चाहते हैं. आप देखेंगे कि एक छात्र को 100 में 96 नंबर और एक छात्र को 100/100 नंबर मिले हैं. अध्यापक का यह भी कहना है कि इस तरह की साफ और सुथरी हैंड-राइटिंग कोई एक दिन में नहीं सीखी जाती है, इसके लिए कई महीनों तक प्रैक्टिस करनी होती है.

छात्रों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स ( Exam Answer Sheet Viral Video)

अब इस वीडियो पर कई बच्चों के रिएक्शन आ रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'मास्टरजी ऐसा लिखने पर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा'. एक ने लिखा है, 'सर अगर कॉपी को इतना सजाएंगे तो सभी उत्तर कैसे लिख पाएंगे'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'ऐसे मेधावी छात्र आगे चलकर अपने माता-पिता और देश का नाम रोशन करते हैं'. बता दें, ज्यादातर बच्चों ने इस वीडियो में टीचर के कॉपी दिखाने का मजाक बनाया है और उन्हें ट्रोल किया है. कुछ ऐसे भी छात्र यूजर्स हैं, जो यह लिख रहे हैं कि सर हम इस तरह का राइटिंग पैटर्न अपनाकर अच्छे मार्क्स ला चुके हैं. इन बच्चों के कमेंट्स ना जाएं, जो छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचर के इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करें.

