MP Board Exam Date 2026: एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा फरवरी में होगी, एग्जाम टाइम-टेबल जारी

MP Board Exam 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है. बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी.

नई दिल्ली:

MP Board Date Sheet 2026: एमपी बोर्ड की अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार तैयार हो जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है. जारी शेड्यूल के मुताबिक, एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 7 फरवरी 2026 से 3 मार्च 2026 तक चलेगी. वहीं एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी. दोनों ही परीक्षाओं का पेपर पहले दिन हिंदी से होगा. एमपी बोर्ड परीक्षा सुबह 9 बजे से शरू होगी, इससे पहले स्टूडेंट्स को  8 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा.  15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में एंट्री बंद कर दी जाएगी. एग्जाम शुरू होने से पहले 10 मिनट पहले आंसरशीट दिए जाएंगे. 

MPBSE MP Board Date Sheet 2026 डाउनलोड करने के लिए इस लिंक को क्लिक करें

MP Board 10th Time Table 2026 : एमपी बोर्ड हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा का टाइम टेबल

11 फरवरी - हिंदी

13 फरवरी -उर्दू

14 फरवरी -NSQF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

17 फरवरी -अंग्रेजी

19 फरवरी- संस्कृत

20 फरवरी -मराठी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी

24 फरवरी -मैथ

27 फरवरी- विज्ञान

2 मार्च-सामाजिक विज्ञान

12वीं की परीक्षा की डेटशीट

7 फरवरी-हिंदी

9 फरवरी -उर्दू, मराठी

13 फरवरी- भौतिकी, अर्थशास्त्र, पोल्ट्री, मछली पालन आदि

14 फरवरी- बायोटेक्नोलॉजी, गायन, वादन, तबला-पखावज

16 फरवरी- संस्कृत

17 फरवरी- ड्राइंग एंड डिजाइन

18 फरवरी- रसायन शास्त्र, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन आदि

19 फरवरी- मनोविज्ञान

20 फरवरी- NSQF, शारीरिक शिक्षा

21 फरवरी- कृषि, होम साइंस, एकाउंटेंसी

23 फरवरी -जीवविज्ञान

25 फरवरी- गणित

26 फरवरी- राजनीति शास्त्र

27 फरवरी- इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस

2 मार्च -समाज शास्त्र

3 मार्च -भूगोल, फसल उत्पादन, स्वास्थ्य आदि

