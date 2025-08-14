विज्ञापन
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया एमपी बोर्ड का टाइम टेबल, जानें कब होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम

MP Board Exam Time Table 2026: साल 2026 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित नए टाइम टेबल के मुताबिक बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र एग्जाम समय से दो घंटे पहले पहुंचना होगा और परीक्षार्थियो को निर्धारित समय से 15 मिनट पहले के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा. 

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया एमपी बोर्ड का टाइम टेबल, जानें कब होंगे 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्जाम
MP Board Exam Time Table: माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड परीक्षाओं का टाइमटेबल जारी कर दिया है. 6 महीने पहले घोषित किए टाइम टेबल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल जारी किए गए है. टाइम टेबल में बडी बात यह है बोर्ड परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों से परीक्षा केंद्र दो घंटे पहले सुबह 8 बजे पहुंचना होगा.

साल 2026 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित नए टाइम टेबल के मुताबिक बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र एग्जाम समय से दो घंटे पहले पहुंचना होगा और परीक्षार्थियो को निर्धारित समय से 15 मिनट पहले के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा. 

10वीं 11 फरवरी, 12 बोर्ड की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू होगी 

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा साल 2026 के लिए जारी बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी से 2 मार्च तक होगी, जबकि 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी, 2026 से 3 मार्च, 2026 तक चलेगी. दोनों कक्षाओं के एग्जाम सुबह 9 से 12 के बीच होगी. परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में 8 बजे पहुंचना होगा. 

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारा किया गया टाइम टेबल

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारा किया गया टाइम टेबल

10वीं बोर्ड और 12 बोर्ड का पहला पेपर हिंदी भाषा का होगा

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी टाइम टेबल के मुताबिक दोनों बोर्ड परीक्षाओ का पहला पेपर हिंदी को हागा. दोनों बोर्ड परीक्षाओं का टाइम सुबह 9 से 12 तक रखा गया है. सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:00 बजे तक पहुंचना होगा और  निर्धारित समय से 15 मिनट पहले के बाद  प्रवेश नहीं मिलेगा. 

माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुताबिक परीक्षा कार्यक्रम में अगर शासन द्वारा परीक्षा के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी. यानी सार्वजनिक अवकाश के दिन भी टाइम टेबल में घोषित तारीख को ही परीक्षा कराई जाएगी.

सुबह 8:30 बजे तक परीक्षार्थियों को कक्ष में बैठना होगा

वहीं, नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके स्कूल में कराई जाएगी और स्वाध्यायी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 10 फरवरी से 10 मार्च 2026 के बीच निर्धारित केंद्रों पर होंगी. इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे तक कक्ष में बैठना होगा.

सुबह 8:50 बजे परीक्षार्थियों को कक्ष में मिलेगा प्रश्न पत्र

एमपी बोर्ड परीक्षा के लि घोषित नए टाइम टेबल के मुताबिक बोर्ड परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र वितरण समय सुबह 8:50 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि उत्तर पुस्तिका वितरण का समय सुबह 8:55 बजे रखा गया है. हालांकि जरूरत पड़ने पर मंडल समय में बदलाव कर सकता है, जिसकी सूचना तब दी जाएगी.

