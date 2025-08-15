CBSE का बड़ा फैसला, छात्रों के लिए APAAR ID बनवाना है जरूरी, जानिए यहां सारी डिटेल

CBSE APPAR ID : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब क्लास 9 से 12 के सभी स्टूडेंट्स को APAAR ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है. यह फैसला सीबीएसई ने ''वन नेशन, वन स्टूडेंट ID'' योजना अंतर्गत शुरू किया है. सीबीएसई की इस पहल का उद्देश्य सारी एकेडेमिक इंफॉर्मेशन को एक जगह सहेज कर रखना है. इसके अलावा क्या कुछ फायदा है इस डिजिटल आईडी का, ये जानने के लिए इस आर्टिकल में बने रहिए...

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) 12 अंकों का यूनिक डिजिटल आईडेंटिटी नंबर है, जो स्टूडेंट्स की सारी एकेडेमिक इंफॉर्मेशन को डिजिटलाइज्ड करेगा. यह आईडी आपके स्कूल रिकॉर्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और अन्य एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को भी सुरक्षित रखेगा.

क्यों जरूरी है APPAR ID

APPAR ID आपकी सभी एकेडेमिक डेटा को सही और अपडेटेड रखने में मदद करेगा. इससे डुप्लीकेशन पर भी रोक लगेगा.

यह DigiLocker और Academic Bank of Credits (ABC) जैसे प्लेटफॉर्म से आसानी जुड़ेगा

सीबीएसई का यह कदम नई शिक्षा नीति और डिजिटल इंडिया विजन को मजबूत करेगा.

कैसे बनेगी APAAR ID