मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कपूरिया ब्लिंकइट से अलग हो गए हैं. हालांकि, इस संबंध में ब्लिंकइट या उसकी मूल कंपनी इटर्नल की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया.

Blinkit CFO Resigns: आप जिस ऐप से आटा, दाल, ब्रेड मंगवाते हैं, उस कंपनी के CFO ने दिया इस्‍तीफा
Blinkit
नयी दिल्ली:

इटर्नल (Zomato) के स्वामित्व वाली त्वरित वाणिज्य कंपनी ब्लिंकइट के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) विपिन कपूरिया ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कपूरिया ब्लिंकइट से अलग हो गए हैं. हालांकि, इस संबंध में ब्लिंकइट या उसकी मूल कंपनी इटर्नल की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया.

कपूरिया फ्लिपकार्ट के पूर्व कार्यकारी रह चुके हैं और एक साल पहले की ब्लिंकइट के साथ जुड़े थे. 

कपूरिया ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है और कंपनी की प्रतिद्वंद्वी जेप्टो ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए हैं.

खबरों के मुताबिक, फ्लिपकार्ट भी अगले साल सूचीबद्ध होने की तैयारी में है.

