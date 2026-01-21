विज्ञापन
हाथी की पॉटी से बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, क्यों नहीं होती कड़वी, जानें

कॉफी अगर कड़वी न लगे और स्वाद में चॉकलेट जैसी हो, तो समझ जाइए मामला खास है. थाईलैंड के हाथियों और उनके पेट में रहने वाले बैक्टीरिया ने दुनिया की सबसे अनोखी कॉफी का राज खोल दिया है.

हाथी की पॉटी से बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, क्यों नहीं होती कड़वी, जानें
हाथी के पेट से निकली दुनिया की सबसे स्मूद कॉफी

Why Elephant-Poop Coffee Tastes So Smooth: ब्लैक आइवरी कॉफी दुनिया की सबसे दुर्लभ और महंगी कॉफी मानी जाती है. यह कॉफी थाईलैंड के एक खास हाथी अभयारण्य में तैयार होती है, जहां एशियाई हाथियों को अरेबिका कॉफी चेरी खिलाई जाती है. बाद में उनके मल से बीन्स निकाली जाती हैं, साफ की जाती हैं और फिर रोस्ट होती हैं. सुनने में अजीब लगे, लेकिन स्वाद इतना मुलायम होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं.

Photo Credit: Getty Images

बैक्टीरिया ने खोला स्वाद का राज (Gut Bacteria and Flavor Science)

इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टोक्यो के वैज्ञानिकों ने इस अनोखे स्वाद की वजह खोज निकाली है. रिसर्च के मुताबिक, जिन हाथियों को कॉफी चेरी खिलाई गई, उनके पेट में ऐसे बैक्टीरिया ज्यादा पाए गए, जो पेक्टिन को तोड़ते हैं.

पेक्टिन वही तत्व है जो रोस्टिंग के दौरान कड़वाहट पैदा करता है. जब पेक्टिन पहले ही टूट जाता है, तो कॉफी कम कड़वी बनती है.

Photo Credit: steemit

क्यों खास है हाथियों की डाइजेशन पावर (Why Elephant Digestion Matters)

स्टडी में यह भी सामने आया कि इन हाथियों के गट माइक्रोब्स ज्यादा विविध थे. यानी उनके पेट में बैक्टीरिया की दुनिया ज्यादा रंगीन थी.

Photo Credit: kpbs

वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉफी चेरी खाने से ऐसे माइक्रोब्स को पनपने का मौका मिलता है, जो सीधे कॉफी के फ्लेवर को बदल देते हैं.

Photo Credit: kpbs

आगे क्या बदल सकता है (Future of Coffee Research)

एसोसिएट प्रोफेसर टकुजी यामाडा का कहना है कि यह रिसर्च कॉफी प्रोसेसिंग के नए रास्ते खोल सकती है. माइक्रोब्स की मदद से भविष्य में नए फ्लेवर और कम कड़वी कॉफी बनाई जा सकती है.

Photo Credit: steemit

यह स्टडी जर्नल Scientific Reports में प्रकाशित हुई है. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाती है कि जानवरों की डाइजेशन और गट बैक्टीरिया हमारे खाने के स्वाद को कैसे बदल सकते हैं. कॉफी की दुनिया में यह खोज गेम चेंजर साबित हो सकती है.

