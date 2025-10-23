'फायर फाइटर्स' के लिए खास 'भाई दूज', 30 साल से निभाई जा रही है यह अनोखी परंपरा

Pune Firefighters Bhai Dooj: त्योहारों के इस मौसम में जब हर घर में मिठाई की खुशबू और मिलन की मुस्कान होती है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं. पुणे से भाई-दूज के मौके पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी के दिलों को छू लिया. यहां अग्निशमन दल (Fire Brigade) के जांबाज जवानों के लिए एक खास भाई दूज समारोह का आयोजन किया गया...जहां बहनों ने इन 'रियल हीरोज़' को तिलक लगाकर, आरती उतारकर अपना स्नेह जताया.

केंद्रीय मंत्री भी बने इस मानवीय परंपरा के गवाह (Bhai Dooj unique celebration)

त्योहारों के इस मौसम में पुणे से भाई-दूज के मौके पर खास तस्वीर सामने आई है. यहां अग्निशमन दल के जाबांज जवानों के लिए एक विशेष 'भाई दूज' कार्यक्रम का आयोजन किया. पुणे में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भी हिस्सा लिया. इस मौके पर तमाम महिला बहनों ने सार्वजनिक रूप से अग्निशमन दल के सभी जवानों को तिलक लगाकर, आरती उतारकर भाई दूज की रस्म निभाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं.

30 साल से जारी है ये अनोखी परंपरा (30 years tradition)

दरअसल, भाई-दूज के मौके पर ये अनोखी परंपरा पिछले 30 सालों से यहा. दिख रही है. अग्निशमन दल के कई जवान अपनी ड्यूटी और शहर की सुरक्षा के चलते त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पाते और भाई दूज अपनी बहनों के साथ नहीं मना पाते. इन जवानों के इस त्याग को सम्मान देने के लिए ही 'भाई दूज' के मौक़े पर यहां पिछले तीन दशकों से लगातार यह कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है.

