ये गोल रोनाल्डो और मेसी के गोल से भी बेहतरीन है, वीडियो देखकर भावुक हो जाएंगे आप

वीडियो देखिए

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा प्लेग्राउंड पर मौजूद है. वो गोल करने के लिए आगे बढ़ता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा दिव्यांग है. दिव्यांग बच्चा जैसे ही गोल मारने के लिए किक मारता है, ठीक उसी समय एक ख़ुशी मिलती है. किक मारने के बाद फुटबॉल गोलपोस्ट में चला जाता है. गोल होने के बाद उसके साथी चीयर करते हुए नज़र आते हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने एक शानदार कैप्शन भी लिखा है. कैप्शन में उन्होंने लिखा है- Better than any Ronaldo or Messi goal! इसका मतलब ये हुआ कि ये गोल मेसी और रोनाल्डो के गोल से भी बेहतरीन है.

इस वीडियो पर काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. अभी तक इस वीडियो को लाखों व्यूज़ मिल चुके हैं. वहीं कई यूज़र्स ने इस वीडियो पर कमेंट्स किए हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- बहुत ही भावुक कर देने वाला वीडियो है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- दिल को छू लेने वाला वीडियो है.