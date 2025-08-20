विज्ञापन
...तो डॉग लवर है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला! मां बोली- मेरा बेटा पशु प्रेमी

आरोपी राजेश खिमजी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था. इस वजह से वो दिल्ली गया था.

आरोपी राजेश खिमजी की मां ने दिया बड़ा बयान

  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान आरोपी राजेश खिमजी ने हाथ पकड़कर थप्पड़ मारा था
  • पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी को हिरासत में लेकर मामले की गहनता से जांच और पूछताछ शुरू कर दी है
  • आरोपी की मां भानु बेन ने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि वह पशु प्रेमी है और डॉग मुद्दे से दुखी था
नई दिल्ली:

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश खिमजी के रूप में की गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी राजेश खिमजी की मां ने सीएम रेखा पर किए गए हमले को लेकर अपने बेटे का बचाव किया गया है. आरोपी राजेश खिमजी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था. इस वजह से वो दिल्ली गया था. दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी की मां से संपर्क किया था. पुलिस ने जब खिमजी की मां से बात की तो उन्होंने इस घटना पर कोई अफसोस नहीं जताया. 

आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को उस वक्त हमला किया जब वह जनसुनवाई कर रही थीं. शुरुआती जानकारी में पता चला कि आरोपी शख्स ने सीएम गुप्ता को कथित रूप से थप्पड़ जड़ने से पहले उनका हाथ भी अपनी तरफ खींचा था. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस हमले के बाद अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुलिस ने आरोपी शख्स की पहचान राजेश भाई खिमजी के रूप में की गई है. वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. इस घटना को लेकर सीएम ऑफिस की ओर से बयान जारी किया गया है.इस बयान में कहा गया है कि जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया.डीसीपी और स्पेशल सेल मौके पर आई. मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है.

आरोपी ने पहले की थी रेकी

पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी राजेश खिमजी ने रेखा गुप्ता पर हमला करने से पहले उनके आवास की रेकी की थी. आरोपी ने पुलिस को बताया हैकि उसने रात सिविल लाइंस इलाके में ही गुजारी थी. सीएम की जनसुनवाई की सूचना उसे मोबाइल फोन से मिली थी. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह इस जनसुनवाई में हमला करने के उद्देश्य से ही आया था.उसके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी. 

जनसुनवाई के दौरान मारा गया थप्पड़

पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने पहले सीएम रेखा गुप्ता का हाथ पकड़कर खींचा और बाद में उन्हें कथित रूप से थप्पड़ जड़ दिया. आरोपी शख्स की उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल आरोप से पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि आरोपी शख्स कहां से आया था और सीएम हमला करने की वजह क्या थी. 

हर बुधवार को जनसुनवाई करती हैं रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता हर बुधवार को अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई करती हैं. इस मौके पर वह उनके आवास पर आए लोगों की समस्याओं को सुनती हैं. और कोशिश करती हैं कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जा सके. 20 अगस्त को भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ उस दौरान भी वह जनसुनवाई ही कर रहीं थीं. 

CM Rekha Gupta, Accused Of Rekha Gupta, Delhi Police
