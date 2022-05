ऑफिस में भरपूर नींद लेने के बाद भी कंपनी कर्मचारियों को दे रही है कर करारे नोटों वाली सैलरी

यहां देखें पोस्ट

कर्मचारियों को मिलेगा 'राइट टू नैप'

बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी वेकफिट सॉल्यूशंस (Wakefit Solutions) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में 'राइट टू नैप' (Right to Nap) के बारे में बताते हुए दो तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि कर्मचारी कब झपकी ले सकते हैं. वेकफिट के को-फाउंडर चैतन्य रामलिंगगौड़ा (Wakefit co-founder Chaitanya Ramalingegowda) ने पोस्ट के अनुसार, हाल ही में सहकर्मियों को एक ईमेल जारी (internal email to colleagues) कर उन्हें बताया गया कि, वे अब दोपहर 2 से 2.30 बजे (Company is giving employees 30 minute official nap time) के बीच थोड़ी सी नींद ले सकते हैं.

बढ़ सकती है 33% तक परफार्मेंस

उन्होंने अपने एक ईमेल में लिखा, 'हम छह साल से अधिक समय से नींद उद्योग में हैं और अभी तक आराम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक का सम्मान करना बाकी है- दोपहर की झपकी. हमने हमेशा झपकी को गंभीरता से लिया है, लेकिन आज से, हम इसको बढ़ावा देने जा रहे हैं'.



रिसर्च का दिया हवाला

नासा (NASA) और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि, 26 मिनट की नींद से काम के समय परफॉरमेंस 33% बेहतर होता है, जबकि हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया गया कि झपकी लेने से बर्नआउट को रोकने में मदद मिल सकती है.'

कंपनी कर रही है ये तैयारियां

कंपनी ने ट्विटर पर यह भी कहा कि कर्मचारी हर दिन दोपहर 2:00 से 2:30 बजे के बीच 30 मिनट की झपकी ले सकेंगे और यह समय सभी के कैलेंडर पर आधिकारिक नैप टाइम के रूप में सेट किया जाएगा. कंपनी ने यह भी उल्लेख किया कि वे कर्मचारियों के लिए आदर्श झपकी वातावरण बनाने के लिए कार्यालय में आरामदायक स्लीप पॉड्स और शांत स्थान तैयार करने पर काम कर रहे हैं.

