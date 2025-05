तेज़ बारिश के बाद सड़कें बनीं दरिया, उफनती दिखीं लहरें, आफत की बारिश के बाद पानी-पानी हुआ बेंगलुरु

3 fall off scooter on waterlogged road flooded stretches: बेंगलुरु में बीते रविवार 18 मई और सोमवार, 19 मई की दरम्यानी रात हुई मूसलधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. जलभराव, ट्रैफिक जाम और बिजली कटौती जैसी समस्याओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Bengaluru Heavy Rain Video) को देखकर लगाया जा सकता है, जिनमें देखा गया है कि एक बस के तेज़ी से जलमग्न सड़क पर गुजरने से उठी लहरों के कारण स्कूटी पर सवार तीन लोग गिर गए.

बेंगलुरु में बारिश बनी आफत (Bengaluru viral rain video)

यह घटना बेंगलुरु के एक व्यस्त इलाके में हुई, जहां भारी जलभराव के बीच एक बस तेज़ी से चलती हुई दिखाई देती है. बस के गुजरने से उठी पानी की लहरें पास में चल रही स्कूटी को असंतुलित कर देती हैं, जिससे उस पर सवार तीन लोग गिर जाते हैं.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Several parts of the city witness waterlogging after heavy rains.



