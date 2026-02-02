2BHK Rent 70K Bengaluru: चमकते कैफे, स्टार्टअप के दफ्तर और हर मोड़ पर ट्रैफिक की लंबी कतार…नाम है कोरमंगला. मगर इन दिनों चर्चा न तो खाने की है, न नाइटलाइफ की, बल्कि एक ऐसे किराए की है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बेंगलुरु में रहने का खर्च तेजी से बढ़ा है. कोरमंगला में 2BHK अपार्टमेंट का किराया 70,000 रुपये महीना है. यह न्यूयॉर्क के उपनगरों की कीमतों के बराबर पहुंच रहा है.

सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुई बहस (Koramangala 2BHK Rent 70000)

मार्केटिंग प्रोफेशनल लुबना मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर 70 हजार रुपये महीने के किराए पर सवाल उठाया. उन्होंने लिखा कि ट्रैफिक, खुली नालियां और टूटी सड़कों के बीच आखिर लोग किस चीज का प्रीमियम दे रहे हैं. उनकी यह बात हजारों लोगों को छू गई. पोस्ट को 70 हजार से ज्यादा व्यूज मिले और कमेंट सेक्शन में किराया व्यवस्था पर खुलकर बहस शुरू हो गई.

70k for a 2bhk?



Koramangala have some shame - there's traffic, open sewage, and broken roads. What are we paying the premium for? — Lubna Malhotra (@lubnamalhotra) February 10, 2026

मांग ज्यादा, सप्लाई कम (High Demand, Limited Supply)

कोरमंगला बेंगलुरु का चर्चित इलाका है, खासकर आईटी प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप कर्मचारियों के बीच. ऑफिस, रेस्टोरेंट और शॉपिंग हब के पास होने से यहां की डिमांड हमेशा ऊंची रहती है. प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस की वापसी और सीमित हाउसिंग सप्लाई के कारण किराए तेजी से बढ़े हैं. हालांकि, कई निवासी मानते हैं कि बुनियादी ढांचा किराए के हिसाब से मजबूत नहीं है.

किरायेदार बनाम मकान मालिक (Tenants vs Landlords Perspective)

कुछ यूजर्स ने तंज कसा कि किरायेदार अपनी कमाई से मकान मालिकों की लग्जरी पूरी कर रहे हैं. वहीं, कुछ ने कहा कि मकान मालिक बाजार दर के हिसाब से किराया तय करते हैं और हाई सैलरी पाने वालों को शिकायत नहीं करनी चाहिए. यह बहस सिर्फ एक इलाके की नहीं, बल्कि भारत के टेक हब में बढ़ती हाउसिंग लागत का आईना है. कोरमंगला का मामला दिखाता है कि आज शहरों में किराया सिर्फ घर का नहीं, लोकेशन और छवि का भी लिया जा रहा है. सवाल यही है कि क्या सुविधाएं उस कीमत के लायक हैं?

