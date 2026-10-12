'Urban Company ने घर पर चोर भेज दिया' बेंगलुरु के युवक ने सुनाई आपबीती, लोग बोले- मेरे साथ 2 बार हुआ

Viral News: बेंगलुरु के एक युवक ने घर में साफ-सफाई के लिए Urban Company पर एक बुकिंग की थी. पर जो प्रोफेशनल आया, वो उसकी पत्नी की शादी की अंगूठी ही चुरा ले गया. इसके बाद युवक ने एप पर अंगूठी चोरी की शिकायत दी. पर कुछ नहीं हुआ, कस्टर केयर वाले ने कॉल करके उससे 4-5 दिन का टाइम मांगा और उसके बाद कोई जवाब नहीं आया. बाद में शिकायत पर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उसकी अंगूठी वहां से 100 किमी दूर बेची गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया.

सर्विस के लिए दिया एक्स्ट्रा पैसे

LinKedIn पर शुभम मजूमदार ने इसी को लेकर एक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने पत्नी की अंगूठी चोरी होने की बात बताई है. शुभम की LinkedIn प्रोफाइल के अनुसार, वह में Oalka में ब्रांड और क्रिएटिव के हेड हैं. उन्होंने अपनी लिंकड्इन पोस्ट में लिखा कि अर्बन कंपनी ने मेरे घर में चोर भेज दिया.

शुभम ने बताया कि मैंने अर्बन कंपनी से प्रोफेशनल की बुकिंग की थी. यह InstaHelp का गोल्ड एक्सपर्ट था, जिसके के लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े थे. उन्होंने लिखा कि उसने मेरी पत्नी की अंगूठी चोरी कर ली, जिस पर मैंने एप पर शिकायत की. जिसके बाद कस्टमर केयर ने कॉल करके 4-5 दिन का समय मांगा और कहा कि हमारे पास रिकवरी टीम है, जो आपकी अंगूठी ढूंढ कर देगी.

ईमेल करने पर आया ऑटो जनरेटेड मैसेज

लिंकड्इन पोस्ट के अनुसार, एक दिन बीत गया और कुछ नहीं हुआ. इस पर शुभम ने Urban Company के Grievance Officer को एक ईमेल करके किसी व्यक्ति का नाम और उस प्रोफेशनल की जानकारी मांगी, जिससे वह खुद मामले को आगे बढ़ा सकें. इस पर उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ. एक ऑटो जनरेटेड मैसेज मिला. शुभम ने लिखा कि 48 घंटे बाद कस्टमर केयर का फिर फ़ोन आया और उन्होंने मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा. इस पर शुभम ने उन्हें वापस फ़ोन करने के लिए नंबर मांगा. उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया. वे मुझसे और जानकारी चाहते थे.

बेंगलुरु के युवक ने आगे लिखा कि अच्छी बात यह थी कि मैंने पहले ही शिकायत दर्ज करा रखी. उसने बताया कि उस समय हद हो गई, जब अंगूठी नहीं मिली. उससे पहले अर्बन कंपनी से सर्विस रेटिंग और रिव्यू देने के लिए मैसेज आया. हालांकि, बेंगलुरु पुलिस ने करीब 100 किमी दूर अंगूठी ढूंढ निकाली. शुभम ने बताया कि अंगूठी वापस लाने के लिए उसे एक इंटरसिटी कैब बुक करनी पड़ी. उसने अपनी पोस्ट के साथ एक स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा कि अर्बन कंपनी की टीम से कोई क़ॉल नहीं आया. सिर्फ यह मैसेज आया, जिसमें Insta Help की सर्विस के लिए अनुभव शेयर करने को कहा गया.