नहर में फंस गया था हाथी का बच्चा, परेशान थी मां, वन अधिकारियों ने पता चलते ही किया रेस्क्यू, फिर दोनों को ऐसे मिलाया

आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू (IAS Officer Supriya Sahu) ने हाल ही में एक रेस्क्यू के बाद एक हथिनी और उसके बच्चे के फिर से मिलने की दिल छू लेने वाली कहानी (heartwarming story) शेयर की है. हाथी का बच्चा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व (Mudumalai Tiger Reserve) में एक जलमार्ग में फंस गया था. नियमित गश्त के दौरान वन कर्मचारियों ने बच्चे को भागने के लिए संघर्ष करते हुए देखा. परेशान हथिनी को कुछ ही मीटर की दूरी पर पाया गया, वह उत्सुकता से अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी.

त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए एक बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया. उन्होंने हाथी के बच्चे को जलमार्ग से मुक्त कराने के लिए लगन से काम किया और सफलतापूर्वक उसे उसकी मां से मिला दिया. उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए, जोड़े की निगरानी के लिए एक विशेष टीम को नियुक्त किया गया था, जिसने पुष्टि की कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे.

देखें Video:

During regular patrolling Mudumalai Tiger Reserve field staff found a baby elephant struggling to come out of a water channel.The mother was found few metres away from the calf. A team was immediately deployed which successfully rescued and united the baby elephant with the… pic.twitter.com/eKFtCQP9Xu