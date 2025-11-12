अयोध्या जाओ या चीन, किराया एक जैसा! घरेलू फ्लाइट के दाम ने उड़ाए होश, वायरल पोस्ट में टिकट की कीमत पर उठे सवाल

Ayodhya Flight price: ओडिशा के एक सोशल मीडिया यूज़र मनस मुदुली ने एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर से अयोध्या की फ्लाइट का किराया लगभग चीन के ग्वांगझू तक के टिकट के बराबर है, वो भी एक ही एयरलाइन और एक ही तारीख पर. उन्होंने लिखा, “भुवनेश्वर से अयोध्या की फ्लाइट का किराया चीन की फ्लाइट जितना कैसे हो सकता है? आखिर एक घरेलू रूट इतना महंगा क्यों है?”
सिर्फ 700 रुपये का फर्क
मनस मुदुली ने अपने पोस्ट के साथ किराए का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. उसमें दिखाया गया कि भुवनेश्वर-अयोध्या टिकट 14,237 रुपये में और भुवनेश्वर-ग्वांगझू (चीन) टिकट 14,977 रुपये में मिल रहा था, यानी सिर्फ 700 रुपये का अंतर. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा व्यूज़ पा चुका है.
Bhubaneswar to Ayodhya flight costs almost the same as flying from Bhubaneswar to China on same airline Indigo, for the same date!— Manas Muduli (@manas_muduli) November 11, 2025
How does a domestic sector end up costing as much as an international one!! pic.twitter.com/vQY8COD0UJ
घरेलू उड़ानों की कीमतें समझ से परे
कई लोगों ने हैरानी जताई कि भारत में घरेलू उड़ानें अब अंतरराष्ट्रीय टिकट जितनी महंगी कैसे हो गईं. कुछ ने कहा, कि अयोध्या जैसे शहरों में सीमित कनेक्टिविटी और बढ़ती मांग के चलते दाम आसमान छू रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, कि यह “डिमांड-आधारित एल्गोरिदमिक प्राइसिंग” का नतीजा है, जहां किराया दूरी नहीं बल्कि डिमांड पर तय होता है.
लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर भी सस्ती क्यों?
एक अन्य यूज़र ने बताया कि ग्वांगझू की फ्लाइट 10 घंटे लंबी यात्रा और लेओवर के कारण सस्ती दिख रही थी, क्योंकि वह यात्रा ज्यादातर यात्रियों के लिए आकर्षक नहीं होती. वहीं, अयोध्या फ्लाइट डायरेक्ट और हाई-डिमांड रूट होने के कारण महंगी पड़ रही थी.
कीमतों में पारदर्शिता होनी चाहिए
मनस ने अन्य यूज़र्स की बात से सहमति जताई, लेकिन साथ ही पारदर्शी किराया नीति की मांग की. उन्होंने लिखा कि “घरेलू रूट को अंतरराष्ट्रीय कीमत पर बेचना उचित नहीं है, जब तक कोई स्पष्ट वजह न हो.”
एयरफेयर नीति पर फिर उठा सवाल
यह तुलना सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ रही है, क्या भारत में घरेलू हवाई किराया अब अनियंत्रित हो गया है? विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक अधिक रूट कनेक्टिविटी और प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी, तब तक यात्रियों को ऐसे आश्चर्यजनक किराए देखने को मिलते रहेंगे.
यह भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आया था जोरों का प्रेशर, कमोड पर बैठते ही चिपक गई टांगे, मजेदार है पूरा किस्सा
iPhone रखने के लिए Apple ने बनाया 'मोजे वाला पाउच', कीमत सुन लोगों ने पकड़ लिया सिर, बोले- अब हद हो गई!
एक साथ प्रेग्नेंट हुईं 6 पत्नियां, अफ्रीका के इस शख्स की कहानी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, वायरल हुआ Video
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं