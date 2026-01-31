साउथ के मंदिर में ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ किया हवन, वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल, आप भी देखिए ये अद्भुत नजारा

Homa Puja By Australian Women: भारत की संस्कृति और अध्यात्म का दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रहा है. हाल ही में इसकी अद्भुत झलक दक्षिण भारत के एक मंदिर में देखने को मिली. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से आईं कुछ महिलाएं पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में बैठकर पारंपरिक हिन्दू होमा (हवन) और मंत्रोच्चारण करती नजर आ रही हैं. इस अद्भुत नजारे ने तो इंटरनेट यूजर्स को मंत्रमुग्ध ही कर दिया है.

सच्चे मन के साथ मंदिर में पूजा (Australian Women Homa Puja in South Temple)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं खूबसूरत साड़ियों में सजी हुई मंदिर के फर्श पर बैठी हैं, जबकि पुजारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं. पूरे वातावरण में आध्यात्मिक शांति और श्रद्धा का माहौल नजर आता है. महिलाएं हाथ जोड़कर और पूरी एकाग्रता के साथ पुजारियों के पीछे‑पीछे मंत्रों का जाप करती नजर आ रही हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि महिलाएं भारतीय संस्कृति और परंपराओं को सच्चे मन से अपनाने की कोशिश कर रही हैं. वीडियो देख लोग उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं.

आप भी देखिए ये वायरल वीडियो (Viral Video)

'सनातन में स्वागत है'

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @time_traveller_097 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अभी तक 1.80 लाख से ज्यादा व्यूज और 11 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'सनातन में स्वागत है', दूसरे यूजर ने लिखा 'जय श्री राम' और एक अन्य यूजर ने लिखा 'ओम नम:शिवाय'. इसके अलावा कई यूजर्स ने इमोजी के जरिए अपने रिएक्शन्स दिए हैं.