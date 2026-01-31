भारत घूमने आए ऑस्ट्रेलियाई शख्स ने मंदिर में लगाया 'जय श्री राम' का जयकारा, लोगों ने दिया साथ, वीडियो देख यूजर्स बोले- इसका आधार कार्ड बनवाओ..

विज्ञापन
Australian Vlogger Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी व्लॉगर डंकन मैकनॉट का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत घूमने आया है. वीडियो में वह शख्स मंदिर में खड़ा होकर पूरे जोश के साथ 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है.

ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर का वायरल वीडियो
Australian Vlogger Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक विदेशी व्लॉगर डंकन मैकनॉट का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से भारत घूमने आया है. वीडियो में वह शख्स मंदिर में खड़ा होकर पूरे जोश के साथ 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा है. विदेशी मेहमान को इतनी खुशी से जयकारा लगाते देख वहां मौजूद लोग भी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगे और पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है. वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है और कमेंट्स में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं...

मंदिर में लगाए 'जय श्री राम' और 'भारत माता की जय' के नारे

वायरल वीडियो में ऑस्ट्रेलिया शख्स बताता है, कि मैं भारत में हूं और अभी आप यह देखिएगा. फिर वह मंदिर में जोर से 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' का जयकारा लगा देता है. यह सुनकर वहां मौजूद लोग पहले तो हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर उसी के साथ नारा लगाना शुरू कर देते हैं. वीडियो पर डंकन ने टेक्स्ट में लिखा 'Gora Ready for his aadhar card' (गोरा अपने आधार कार्ड के लिए तैयार है). जानकारी के लिए बता दें कि यह वीडियो महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में स्थित कैलास मंदिर का है. यह मंदिर एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है और अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है.

आप भी देखिए यह वीडियो (Australian Vlogger Viral Video)

'इसका आधार कार्ड बनवाओ रे'

वीडियो को ऑस्ट्रेलियन व्लॉगर डंकन मैकनॉट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल @duncan.mcnaught से शेयर किया है. इस वीडियो पर अभी तक 1.5 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो के कमेंट्स में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'इसका आधार कार्ड बनवाओ रे', दूसरे यूजर ने लिखा 'आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुली', एक अन्य यूजर ने लिखा 'भाई, तुम्हें पैन कार्ड भी मिलना चाहिए'.

Australian Vlogger Viral Video, Zara Hatke
