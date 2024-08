मौजा ही मौजा...अगस्त में इस तरह ले सकते हैं Long Weekend का मजा, सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहे हैं ये मजेदार मीम्स

हम सभी छुट्टियों का इंतजार करते हैं. पब्लिक हॉलीडेज अगर वीकेंड के आस-पास हों तो सोने पर सुहागा हो जाता है. इस साल कुछ ऐसा ही हो रहा है. इस साल अगस्त में एक नहीं बल्कि दो लंबे वीकेंड्स मिल रहे हैं. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है. बीच में शनिवार और रविवार की छुट्टी भी है. ऐसे में लोग इस लंबी छुट्टी को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर भी इस पर तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं.

15 से 19 अगस्त तक मौजा ही मौजा

अगल-अलग दफ्तरों में छुट्टियां को लेकर नियम कायदे अलग-अलग हैं. ऐसे में 15 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक छुट्टी को लेकर किस तरह कहीं घूमने फिरने या आराम करने का प्लान बनाया जा सकता है, इसे लेकर इंटरनेट पर खूब मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा...

गुरुवार, 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस और पारसी नव वर्ष.

शुक्रवार, 16 अगस्त: दिन की छुट्टी लें.

शनिवार, 17 अगस्त: वीकेंड.

रविवार, 18 अगस्त: वीकेंड.

सोमवार, 19 अगस्त: रक्षा बंधन.

यहां देखें पोस्ट

August Plans ????



15 - Independence Day

16 - Not feeling well taking off

17 - Weekend

18 - Weekend

19 - Raksha Bandhan Holiday

20 - Feeling very weak taking off

21 - Going to lab for tests

22 - Doc told to take rest

23 - Somewhat better

24 - Weekend

25 - Weekend

26 - Janmastami…