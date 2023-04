पहले तो शतरंज के सभी मैच जीती, चैंपियन बनने वाली थी, जब नकाब उठा तो हंगामा मच गया, जानें सच्चाई

चेस जीतने के लिए महिला के भेष में आया शख्स.

चेस खेलना बहुत ही ज़रूरी होता है. एक तरह से दिमाग के लिए सही होता है. अन्य खेल की तरह ये खेल भी पूरी दुनिया में प्रचलित है. सभी देशों में चेस की एक फेडरेशन है, जो नियमित रूप से चेस प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है. अभी हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में भी इस तरह का एक आयोजन करवाया गया. इस प्रतियोगिता में महिला खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया. इस प्रतियोगिता में एक महिला भी शामिल हुई थी. उसने बुर्का पहन रखा था. केन्या में बुर्का पहन कर चेस खेलना आम बात है. इस महिला ने खुद को Millicent Awuor के रूप में रजिस्टर्ड करवा रखा था. खेल शुरु हुआ. चार राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन भी इस महिला ने किया. Millicent Awuor ने लगभग सभी चैंपियन खिलाड़ियों को हरा दिया था. आयोजनकर्ता को तब शक हुआ. उस महिला ने मर्दों वाले जूते पहन रखे थे. जब बुर्का खुलवाया (Male chess player disguises himself as woman, cheats way through championship tournament) गया तो पता चला कि ये Millicent Awuor नहीं बल्कि एक पुरुष है और इसका नाम स्टैनले ओमोंडी है.