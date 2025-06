केन्या में अदाणी एयरपोर्ट डील रद्द होने पर पूर्व PM रैला ओडिंगा ने जताई चिंता, बोले- अदाणी विश्वसनीय भागीदार

केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा (Raila Odinga) ने शुक्रवार को कहा कि वह नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (JKIA) के विस्तार और प्रबंधन के लिए अदाणी समूह के साथ हुए सौदे के रद्द होने पर चिंता जताई है. उन्होंने साफ कहा कि इस डील के रद्द होने से निराश हैं. केन्या के करेन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी रिट्रीट के दूसरे दिन ओडिंगा ने कहा कि अगर यह सौदा आगे बढ़ता तो यह नैरोबी को एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर देता.

ऑरेंज डेमोक्रेटिक मूवमेंट (ODM) के नेता ने कहा, "जब हम हवाई अड्डे के कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाए तो मैं बहुत निराश था, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था."

राजनीतिक चालबाजी के कारण फेल हुई डील

इस डील के फेल होने का मुख्य कारण राजनीतिक चालबाजी बताते हुए उन्होंने कहा, "केन्या रणनीतिक रूप से बहुत ही स्थित है. मुझे बहुत निराशा हुई जब हम हवाई अड्डे के अनुबंध को आगे नहीं बढ़ा पाए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो नैरोबी निष्क्रिय हो जाएगा." मालूम हो कि रैला ओडिंगा ने पहले ही अदाणी समूह के पक्ष में बात कही थी.

पिछले साल नवंबर में केन्याई राष्ट्रपति ने रद्द की थी डील

बताते चले कि केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो ने 21 नवंबर 2024 को संसद में राष्ट्र के नाम संबोधन में अदाणी-जेकेआईए विस्तार सौदे के साथ-साथ अदाणी-केट्राको सौदे को रद्द करने का आदेश दिया था. ओडिंगा ने कहा कि सौदे के विफल होने के बाद देश ने एक रणनीतिक अवसर खो दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अदाणी की क्षमताएं पूर्वी अफ्रीका की अन्य फर्मों से बेहतर हैं.

केन्या के पूर्व पीएम बोले- अदाणी विश्वसनीय भागीदार

केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा ने यह भी कहा, "अदाणी एक विश्वसनीय भागीदार है. उन्होंने कई परियोजनाओं में अपनी क्षमताओं को साबित किया है. पूर्वी अफ्रीका में हमने देखा है उससे कहीं बेहतर हैं. अदाणी समूह 2010 से केन्या में निवेश करने में रुचि रखता है, लेकिन उस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के लिए उचित कानूनी ढांचे की कमी के कारण यह रुचि बाधित हुई.

केन्याई नेता के हवाले से कहा गया, "मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों से निपटने में पारदर्शिता होनी चाहिए. अन्यथा, हम बहुत प्रतिष्ठित कंपनियों की निंदा करने का जोखिम उठाते हैं. उन निर्दोष कंपनियों की निंदा न करें जो वैध वाणिज्यिक लेनदेन में लगी हुई हैं."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)