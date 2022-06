जैसे ही नदी का पानी कम हुआ, सामने आया 3400 साल पुराना खोया हुआ 'उन्नत शहर', तस्वीरें वायरल

Photo Credit: The New York Post

इस पृथ्वी के गर्भ में कई ऐसी जानकारियां मौजूद हैं, जो हमारी समझ से परे हैं. कई ऐसे रहस्य, खजाने और शहर की जानकारियों के बारे में हमें अभी भी सही जानकारी नहीं है. हड़प्पा सभ्यता को देखने के बाद समझ में आया कि हमसे पहले भी कई शहर इस दुनिया में मौजूद थे, जो हमसे काफी उन्नत थे. अभी हाल ही में एक चौंकाने वाली ख़बर पूरी दुनिया के सामने आई है. दरअसल, इराक देश में. तिगरिस नदी के पानी कम होने के कारण एक शहर की खोज हुई है. पुरातत्व विभाग के अनुसार, ये शहर 3400 साल पुराना है.

