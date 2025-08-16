विज्ञापन
18 साल की लड़की के पेट से निकली 10 किलो की गांठ, 4 सालों तक होती रही दर्द मगर

युवती को कई सारों से पेट में दर्द की शिकायत थी. लेकिन चार सालों तक डॉक्टरों का पेट में गांठ होने का पता नहीं चल सका. दर्द से आराम न मिलने पर युवती के परिवार वालों ने अमरावती के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का रुख किया, जहां डॉक्टरों ने युवती जांच कर गांठ का पता लगाया.

युवती के पेट के अंदर से 10 किलो वजनी गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया.
  • अमरावती में एक युवती के पेट से 10 किलो वजन की गांठ चार सालों बाद निकाली गई है.
  • अमरावती के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में युवती के टेस्ट हुए. जिसमें पेट में बड़ी गांठ होने की पुष्टि हुई.
  • युवती चार सालों से दर्द की समस्या से परेशान थी. पिछले 3 वर्षों से उसकी माहवारी भी बंद हो गई थी.
अमरावती:

महाराष्ट्र के अमरावती में एक युवती के पेट से 10 किलो की गांठ निकाली गई है. युवती पिछले 4 वर्षों से पेट दर्द और पेट फूलने की समस्या से पीड़ित थी. स्थानीय डॉक्टरों द्वारा इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा. पिछले तीन वर्षों से उसकी माहवारी भी बंद थी, जिससे उसका परिवार और भी चिंतित हो गया था. इस बीच किसी ने लड़की के परिवार को अमरावती के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जाने की सलाह दी. युवती के परिवार वालों ने बिना देरी किए अमरावती के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी की समस्या बताई.

कई घंटों तक चली सर्जरी

डॉक्टरों ने बिना देरी किए युवती के सारे टेस्ट करवाए. टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर हैरान हो गए. उन्हें जांच में पता चला कि लड़की के पेट में एक बड़ी गांठ है. डॉक्टरों की टीम ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला किया. कई घंटों तक चली सर्जरी के बाद युवती के पेट के अंदर से 10 किलो वजनी गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया.

