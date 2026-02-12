विज्ञापन
विशेष लिंक

झील के खारे पानी पर आखिर एक साथ क्यों तैरते दिखे 1,837 लोग? चौंका देगी वजह

अर्जेंटीना की एक झील में ऐसा मंजर बना कि देखने वाले दंग रह गए. सैकड़ों नहीं, हजारों लोग एक साथ पानी पर तैरते नजर आए. मकसद था Guinness World Record तोड़ना और कोशिश ने सबका दिल जीत लिया.

Read Time: 2 mins
Share
झील के खारे पानी पर आखिर एक साथ क्यों तैरते दिखे 1,837 लोग? चौंका देगी वजह
झील पर लेटकर इतिहास रचने निकले 1837 लोग, बस इतने से चूक गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

1837 People Floating: सोचिए, झील के किनारे हजारों लोग खड़े हों…और फिर अचानक सब एक साथ पानी पर लेट जाएं. न कोई हड़बड़ी, न कोई शोर, बस इतिहास बनाने का जुनून. अर्जेंटीना में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां लोगों ने एक साथ तैरते हुए रिकॉर्ड बनाने की ठानी.

रिकॉर्ड बनाने की अनोखी कोशिश (Unique World Record Attempt)

8 फरवरी को Argentina के Lake Mar Chiquita में 1,837 लोग इकट्ठा हुए. उनका मकसद था एक ही समय में पानी पर तैरते हुए अधिकांश लोग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना. सभी प्रतिभागी उथले, खारे पानी में उतरे और एक साथ पीठ के बल लेट गए. आयोजकों ने उन्हें एक कतार में जोड़े रखा, ताकि वे तय समय तक तैरते रहें.

क्यों आसान था तैरना (Dead Sea Like Lake)

Lake Mar Chiquita अपने खारे पानी के लिए मशहूर है. यहां नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी में उछाल बढ़ जाता है, ठीक Dead Sea की तरह. इसी वजह से इतने बड़े समूह का एक साथ तैरना मुमकिन हो पाया. हालांकि, मौजूदा रिकॉर्ड 1,941 लोगों का है, जो 2017 में Lake Epecun में बना था. 

ये भी पढ़ें:-लड़की बनी नागिन! बेडरूम में मिली सांप की केंचुली और वो हो गई 'गायब'!

इस बार का आंकड़ा उस रिकॉर्ड से थोड़ा पीछे रह गया. भले ही रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन 1,837 लोगों का एक साथ पानी पर तैरना अपने आप में शानदार नजारा था. Guinness World Records के मुताबिक 2017 का रिकॉर्ड भी उम्मीद और खुशी का पैगाम लेकर आया था. कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है. Argentina का यह प्रयास दिखाता है कि जुनून हो तो लोग सचमुच पानी पर भी इतिहास लिखने निकल पड़ते हैं.

ये भी पढ़ें:-आसमान में अटका सूअर और नीचे अंधेरे में डूबा पूरा गांव

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Largest Floating Line, Argentina Floating Record, Lake Mar Chiquita, Dead Sea Like Lake, Guinness World Record Attempt
Get App for Better Experience
Install Now