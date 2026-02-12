झील के खारे पानी पर आखिर एक साथ क्यों तैरते दिखे 1,837 लोग? चौंका देगी वजह

1837 People Floating: सोचिए, झील के किनारे हजारों लोग खड़े हों…और फिर अचानक सब एक साथ पानी पर लेट जाएं. न कोई हड़बड़ी, न कोई शोर, बस इतिहास बनाने का जुनून. अर्जेंटीना में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां लोगों ने एक साथ तैरते हुए रिकॉर्ड बनाने की ठानी.
रिकॉर्ड बनाने की अनोखी कोशिश (Unique World Record Attempt)
8 फरवरी को Argentina के Lake Mar Chiquita में 1,837 लोग इकट्ठा हुए. उनका मकसद था एक ही समय में पानी पर तैरते हुए अधिकांश लोग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना. सभी प्रतिभागी उथले, खारे पानी में उतरे और एक साथ पीठ के बल लेट गए. आयोजकों ने उन्हें एक कतार में जोड़े रखा, ताकि वे तय समय तक तैरते रहें.
🇦🇷 Argentinians attempt to break record for most floating people— AFP News Agency (@AFP) February 11, 2026
A group of 1,837 people gathered at Lake Mar Chiquita to try and break the Guinness World Record for the most people floating on water at the same time. The previous record was a spectacular 1,941 people at… pic.twitter.com/kg2C77Yo3v
क्यों आसान था तैरना (Dead Sea Like Lake)
Lake Mar Chiquita अपने खारे पानी के लिए मशहूर है. यहां नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण पानी में उछाल बढ़ जाता है, ठीक Dead Sea की तरह. इसी वजह से इतने बड़े समूह का एक साथ तैरना मुमकिन हो पाया. हालांकि, मौजूदा रिकॉर्ड 1,941 लोगों का है, जो 2017 में Lake Epecun में बना था.
इस बार का आंकड़ा उस रिकॉर्ड से थोड़ा पीछे रह गया. भले ही रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन 1,837 लोगों का एक साथ पानी पर तैरना अपने आप में शानदार नजारा था. Guinness World Records के मुताबिक 2017 का रिकॉर्ड भी उम्मीद और खुशी का पैगाम लेकर आया था. कभी-कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है. Argentina का यह प्रयास दिखाता है कि जुनून हो तो लोग सचमुच पानी पर भी इतिहास लिखने निकल पड़ते हैं.
Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.
