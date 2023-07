अब Apple के जूतों की लगेगी बोली, दिलचस्प कहानी को जानने के लिए सोशल मीडिया हुआ बेताब

एप्पल द्वारा बनाए गए जूते की तस्वीर

Can You Guess Auction Price Of Apple Shoes: Apple Inc सालों से लगातार टॉप पर रहने वाली इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बिजनेस से जुड़ी टेक कंपनी है. टेक वर्ल्ड की यह बड़ी कंपनी अपने अनोखी पृष्ठभूमि की वजह से हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है. चीजों की संग्रह में रूचि रखने वालों के लिए शुरुआती एप्पल डिवाइस से लेकर कंपनी की स्थापना से जुड़ी हर चीज नायाब है और वे इसे अपने संग्रह में शामिल करने के लिए उत्सुक रहते हैं. अब 1990 के दशक में केवल एप्पल कर्मचारियों के लिए बनाए गए ट्रेनर जूते की जोड़ी Sotheby's की वेबसाइट पर नीलामी के लिए रखे गए हैं. इसके साथ ही संग्रहकर्ताओं को इस अनोखे जूते को अपने संग्रह में शामिल करने का अवसर मिल गया है. जूते की यह जोड़ी 41 लाख रुपए की कीमत पर नीलामी के लिए सूचीबद्ध की गई है. अपने आप में ये अनोखे जूते कभी भी आम लोगों के बेचे जाने के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.