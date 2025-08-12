विज्ञापन

बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक, रिश्ता खत्म करने के लिए एक्टर ने दिए थे 380 करोड़ रुपये

बॉलीवुड में सबसे महंगे तलाक की मिसाल सेट करने वाला इस कपल की बचपन की दोस्ती थी. दोनों ने साल 2000 में शादी की और 2014 में अलग हो गए.

किसका था सबसे महंगा तलाक?
नई दिल्ली:

जहां भी शोबिज की बात हो या मामला बॉलीवुड सितारों से जुड़ा हो तो कुछ भी चीप हो ही नहीं सकता. चाहे बारात हो, गोद भराई हो, बर्थडे पार्टी हो या तलाक. हर मोमेंट पर जी भर के खर्च किया जाता है. हालांकि आज हम किसी महंगी बर्थडे पार्टी या शादी की बात नहीं बल्कि एक सुपर एक्सपेंसिव तलाक की बात करने जा रहे हैं. तलाक के साथ जो सेटलमेंट हुआ वह करीब 100 लोगों की जिंदगी की कमाई के बराबर हो सकती है. तलाक की ऐसी कीमत जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते.

380 करोड़ में हुआ था बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक

ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक था. कई रिपोर्टों के मुताबिक ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन को 380 करोड़ रुपये की रकम यानी गुजारा भत्ता मिला, जो इसे बॉलीवुड का अब तक का सबसे महंगा तलाक बनाता है. हालांकि, गुजारा भत्ता के बारे में डिटेल जैसे कि प्रॉपर्टी या कैश के बारे में अभी तक खुलासा नहीं किया गया है.

ऋतिक रोशन और सुजैन खान की लव स्टोरी: बचपन के दोस्त बने कपल 

ऋतिक (राकेश रोशन के बेटे) और सुजैन (संजय खान की बेटी) बचपन के दोस्त थे. कहो ना प्यार है से बॉलीवुड में ऋतिक के धमाकेदार एंट्री से कई साल पहले, ऋतिक और सुजैन डेट कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक और सुजैन ने चार साल तक डेट किया. ऋतिक ने साल 2000 में डेब्यू के बाद ही सुजैन से शादी कर ली. इस कपल ने 2006 में रेहान और 2009 में ऋदान का स्वागत किया. शादी के 14 साल बाद यानी साल 2014 में ऋतिक और सुजैन अलग हो गए.


सुजैन से रिश्ता खत्म होने के बाद ऋतिक को सबा आजाद में प्यार मिला, जबकि सुजैन अब अर्सलान गोनी को डेट कर रही हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक जल्द ही वॉर 2 में नजर आएंगे. यह फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

