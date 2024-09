Apple ने लॉन्च किया iPhone 16, सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़, यूजर्स के रिएक्शन देख कंट्रोल नहीं होगी हंसी

Apple ने आखिरकार 9 सितंबर को एक इवेंट में अपनी बहुप्रतीक्षित iPhone 16 सीरीज लॉन्च कर दी है, और जैसी कि उम्मीद थी, सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्स पर अपना रिएक्शन देने में ज़रा भी समय बर्बाद नहीं किया. कीमतों को लेकर उत्साह से लेकर सदमे तक, लॉन्च ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं, बहुत से यूजर्स ने मज़ेदार रिएक्शन दिए और नए आईफोन को लेकर ढेरों मीम्स शेयर किए.

iPhone 16 rumoured to have a vertical camera layout.



This meme was right all along 😭 pic.twitter.com/RhLDzd5VJz — Shishir (@ShishirShelke1) December 3, 2023

This meme never gets old iPhone 15 to iphone 16 at the apple event 😂😂 pic.twitter.com/gtG4E1Jz3P — Rishi Singh🇮🇳 (@why_rishi) September 9, 2024

Here's what the event today is about to say about iPhone 16 pic.twitter.com/BIRdwCkDOd — Majestic Memes (@Majestic_Memes_) September 9, 2024

iPhone 16 pro still can't beat OnePlus Nord share the iphone memes the funniest wins this🍎🍎#iPhone16Pro #AppleEvent pic.twitter.com/KjSYhB2YAl — Rishi Singh🇮🇳 (@why_rishi) September 9, 2024

People posting the same iPhone meme every year joking about unoriginality:#iPhone16Pro pic.twitter.com/ZNVhT4sOVj — Kapisch (@1Kapisch) September 9, 2024

सैन फ्रांसिस्को के एप्पल पार्क में आयोजित एप्पल के कार्यक्रम में सिर्फ आईफोन सीरीज के अलावा और भी बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया. फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अलावा, Apple ने AirPods 4 और Apple Watch सीरीज 10 पेश की, और अपने नवीनतम नवाचार - Apple इंटेलिजेंस का संकेत दिया. हालांकि, हमेशा की तरह, iPhones ने सुर्खियां बटोरीं.

iPhone 16 लाइनअप Apple की चार अलग-अलग मॉडल पेश करने की परंपरा को जारी रखता है: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro और 16 Pro Max.नए A18 प्रो चिपसेट द्वारा संचालित, प्रत्येक मॉडल प्रभावशाली प्रदर्शन का वादा करता है, हालांकि वे सभी अपने अलग-अलग मूल्य बिंदुओं को उचित ठहराने के लिए अनूठी विशेषताओं के साथ आते हैं.

प्रत्याशा के बावजूद, हर किसी का ध्यान नई सुविधाओं पर नहीं था. कई यूजर्स के लिए, इवेंट का सबसे महत्वपूर्ण पल मूल्य निर्धारण था. जैसे ही उपयोगकर्ताओं ने iPhone 16 के लिए अपने उत्साह के बारे में पोस्ट करना शुरू किया, नए उपकरणों की उच्च कीमत पर मज़ेदार मीम्स की बरसात होने लगी.