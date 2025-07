सैयारा देख ऐसा बावला हुआ फैन, थियेटर में टीशर्ट उतार जमीन पर लेटा, लोग कह रहे - ये तो गया

मोहित सूरी की सैयारा बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर रही रही है लेकिन इसने असली धमाका सोशल मीडिया पर किया है. इंस्टाग्राम हो या एक्स हर जगह दोनों ने सैयारा मीम्स के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी हुई है. जैसे अहान पांडे और अनीत पड्डा फिल्म ने पहले वीकेंड में 83 करोड़ का कलेक्शन कर डाला है ठी उसी तरह सोशल मीडिया पर मीम्स और रील्स ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए! इन सबमें बाजी मार ले गए सतारा के फैसल भाई. वो इस फिल्म को लेकर इतने सीरियस थे कि ड्रिप लगाए थियेटर पहुंच गए. वो खुद में अहान पांडे से बड़े कलाकार निकले...वायरल वीडियो में उन्हें अपनी टीशर्ट से आंसू पोंछते हुए दिखाया गया है.

एक वायरल वीडियो में तो फैन इतना एक्साइटेड हो गया कि एक्शन सीन में जोर जोर से चिल्लाने लगा. अब एक तरफ कुछ लोग फिल्म देख इमोशनल हो रहे हैं वहीं कुछ लोग लॉजिक तलाश रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने फिल्म को रॉकस्टार, जब वी मेट, सनम रे, आशिकी-2 का कॉकटेल बताया...वैसे बेसिक इंस्पिरेशन कोरियन फिल्म ए मोमेंट टु रिमेंबर से ली गई है. लेकिन अपनी श्रीदेवी और कमल हासन वाली सदमा में भी तो भूलने वाला प्लॉट था.

These nibba-nibbis going out of hand now 🤡 #Saiyaara pic.twitter.com/53lc9UXP0Q

The cringe that happens in Indian theatre is like a virus that's spreading . This is all for Instagram reels #Saiyaara please don't let this become a norm pic.twitter.com/qt32sl7XWd