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3 लाख की कीमत और फोल्डेबल स्क्रीन, ऐप्पल के नए iPhone Duo पर इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़

ऐप्पल ने अपने नए इवेंट में पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च कर दिया है, लेकिन 2,99,900 रुपये की भारी भरकम शुरुआती कीमत की वजह से ये फोन चर्चा में कम और मीम्स में ज्यादा छा गया है. लोग इसकी तुलना रॉयल एनफील्ड बाइक और अपनी सालाना सैलरी से कर रहे हैं.

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3 लाख की कीमत और फोल्डेबल स्क्रीन, ऐप्पल के नए iPhone Duo पर इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़
'सैमसंग छोड़ो अब बुलेट से मुकाबला!' 3 लाख के iPhone Duo की कीमत देख उड़े लोगों के होश

ऐप्पल ने 9 सितंबर के इवेंट में टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मचाते हुए अपना पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo लॉन्च किया. नए सीईओ जॉन टर्नस की अगुवाई में लॉन्च हुए इस फोन के फीचर्स तो गजब के हैं, लेकिन भारत में इसकी कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है. कीमत सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार शुरू हो गई. 

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रॉयल एनफील्ड से तुलना और किडनी वाले मीम्स

सोशल मीडिया पर फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo के लॉन्च होते ही लोगों के एक से बढ़कर एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि, '3 लाख की कीमत के साथ अब ऐप्पल सैमसंग से नहीं, बल्कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसी प्रीमियम बाइकों से मुकाबला कर रहा है.'

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कुछ यूजर्स ने लिखा कि, 'फोन का नाम 'Duo' इसलिए रखा गया है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए दो लोगों की सैलरी लगेगी.' वहीं मशहूर लर्निंग ऐप Duolingo ने भी चुटकी लेते हुए लिखा कि, 'ऐप्पल ने मेरे नाम पर फोन रखकर उसे मोड़ दिया'. पुराने किडनी बेचने वाले जोक्स भी एक बार फिर से एक्स और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे हैं.

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कैसा है 3 लाख रुपये वाला ये फोन

कीमत और मीम्स से हटकर बात करें तो ये ऐप्पल का अब तक का सबसे अनोखा फोन है. इसमें 7.6 इंच की अंदरूनी फोल्डेबल स्क्रीन और 5.4 इंच की बाहरी डिस्प्ले दी गई है. फोन में 2-नैनोमीटर प्रोसेस पर बना लेटेस्ट A20 Pro चिप, ऐप्पल पेंसिल सपोर्ट और 2 टीबी तक की स्टोरेज मिलती है, जो इसे टेक्निकली काफी एडवांस बनाती है.

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