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क्या निकलेगा डिब्बे के अंदर? यहां किलो के भाव बिक रहे हैं खोए हुए पार्सल! इस मार्केट में लोग आजमां रहे हैं अपनी 'किस्मत'

एम्स्टर्डम के एक मार्केट का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहां बंद मिस्ट्री पार्सल को वजन के हिसाब से बेचा जा रहा है. लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन खोए हुए पार्सलों को खरीद रहे हैं.

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क्या निकलेगा डिब्बे के अंदर? यहां किलो के भाव बिक रहे हैं खोए हुए पार्सल! इस मार्केट में लोग आजमां रहे हैं अपनी 'किस्मत'
बिना खोले सामान खरीद रहे लोग, इस स्ट्रीट मार्केट में हो रहा है मिस्ट्री पार्सल का अजीबोगरीब खेल

सोशल मीडिया पर आजकल एक बेहद दिलचस्प और अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम के एक फेमस स्ट्रीट मार्केट का बताया जा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि, कैसे वहां एक स्टॉल पर बंद पार्सलों की ऐसी दुकान सजी है, जिसने हर देखने वाले को हैरत में डाल दिया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, दुकान की टेबल पर रंग-बिरंगे और अलग-अलग साइज के अनगिनत शिपिंग पैकेट बिखरे पड़े हैं. इन पार्सलों की खास बात ये है कि इन्हें आज तक किसी ने खोला नहीं है. बताया जा रहा है कि ये वो पार्सल हैं जो या तो कूरियर कंपनियों से खो गए थे या फिर एयरपोर्ट पर छूट गए थे.

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अनोखा बाजार जहां डिब्बा खोलने से पहले ही हो जाता है सौदा

वीडियो में एक महिला बता रही है कि, 'यहां शॉपिंग करने का तरीका भी बेहद अलग और रोमांचक है. ग्राहक अपनी पसंद से कोई भी पैकेट उठाता है और उसे सीधे डिजिटल तराजू पर रख देता है. सामान की कोई निश्चित कीमत नहीं होती, बल्कि उसका प्राइज उसके वजन से तय होता है. ऐसे में भारी पैकेट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं और हल्के पैकेट कम दाम में मिल जाते हैं.

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खरीदने वाले को भी नहीं पता कि अंदर क्या निकलेगा

महिला इस वायरल वीडियो में बता रही है कि, 'खरीददार जब तक पैसे देकर पार्सल को सील तोड़कर खोल नहीं लेता, तब तक उसे पता भी नहीं होता कि उसमें कोई महंगा गैजेट है या फिर मामूली सामान. इसी सरप्राइज और रोमांच की वजह से लोग अपनी किस्मत आजमाने यहां खिंचे चले आ रहे हैं. ये मार्केट अब टूरिस्टस और रील बनाने वालों के लिए एक नया ठिकाना बन गया है.'

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)
 

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