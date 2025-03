भारत-न्यूजीलैंड फाइनल रोमांच के बीच लगा अनुष्का शर्मा और रितिका सजदेह के ग्लैमर का तड़का, लूट ली महफिल

India vs New Zealand Final: क्रिकेट और ग्लैमर का संगम देखने को मिला जब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने ICC Champions Trophy 2025 के फाइनल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. ये दोनों स्टार पत्नियां स्टेडियम में भारतीय टीम को चीयर करती नजर आईं और मैच के हर रोमांचक पल में शामिल रहीं.

स्टाइलिश लुक और ग्लैमरस अवतार

अनुष्का शर्मा ने इस खास मौके के लिए बेहद स्टाइलिश व्हाइट को-ऑर्ड सेट पहना, जिसे उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी और स्मोकी आई मेकअप के साथ कंप्लीट किया. दूसरी ओर रितिका सजदेह क्लासिक ब्लू डेनिम और ब्लैक टॉप में नजर आईं, जो उनके कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक को परफेक्ट बना रहा था. दोनों का फैशन सेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

@mufBeautiful moments between Virat Kohli and Anushka Sharma. 🥺❤️ pic.twitter.com/Xfzu19BMMf

भारतीय टीम की जीत पर जबरदस्त रिएक्शन

मैच जैसे ही अपने अंतिम ओवरों में पहुंचा, स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैन की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, अनुष्का और रितिका की खुशी देखने लायक थी. अनुष्का ने विराट कोहली की तरफ इशारा करते हुए तालियां बजाईं, जबकि रितिका ने रोहित शर्मा को चीयर करते हुए मुस्कुराहट बिखेरी. सोशल मीडिया पर इन दोनों के एक्सप्रेशंस के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.

Anushka Sharma specially called Rohit Sharma and gave him a tight hug.🔥



They are like a family bro.#INDvNZ pic.twitter.com/6UgeFchHVT