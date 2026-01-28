ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में दिखी भगवान जगन्नाथ की प्राचीन मूर्ति, वायरल वीडियो देख भक्त रह गए हैरान, आप भी देखिए ये VIDEO

Lord Jagannath Idols spotted at Oxford Museum: म्यूजियम हमें इतिहास की अनोखी सैर कराते हैं. यहां रखी गई पुरानी चीजों, मूर्तियों और कलाकृतियों के जरिए हम न सिर्फ बीते युगों को समझ पाते हैं, बल्कि उन घटनाओं को भी महसूस करते हैं, जिन्होंने समय के साथ‑साथ दुनिया को बदल दिया. म्यूजियम सिर्फ ज्ञान देने वाली जगहें नहीं होती, कई बार ये हमें एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस कराते हैं. इसी तरह के इमोशन्स हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में देखने को मिले. वीडियो में यूके के फेमस ऑक्सफोर्ड म्यूजियम में भगवान जगन्नाथ की सुंदर मूर्तियां रखी हुई दिखाई देती हैं. यह वीडियो देखकर तो यूजर्स हैरान ही रह गए हैं.

दिखी लकड़ी की प्राचीन मूर्तियां

इंस्टाग्राम पर मीता महोपात्रा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूके के ऑक्सफोर्ड स्थित एक म्यूजियम के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की प्राचीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं. ओडिशा की रहने वाली मीता, जो अब यूके में रहती हैं, म्यूजियम में अचानक देवताओं की मूर्तियां देखकर बहुत खुश भी नजर आती हैं. उन्होंने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो भक्तों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

आप भी देखिए ये वीडियो





3.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mitammohapatra नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है 'Look whom I found in the Oxford Museum, Jai Jagannath'. वीडियो पर अभी तक 3.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. कमेंट्स में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'महाप्रभु जी', दूसरे यूजर ने लिखा 'जय जगन्नाथ', एक अन्य यूजर ने लिखा 'सनातन धर्म ही सत्य है'.

म्यूजियम के बारे में

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर स्थित पिट रिवर्स म्यूजियम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की आर्कियोलॉजिकल चीजें रखी गई हैं. म्यूजियम में एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप बिना कोई पैसा खर्च किए यहां इतिहास से जुड़ी कई चीजें देख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस म्यूजियम की स्थापना 1884 में जनरल ऑगस्टस पिट रिवर्स ने की थी और 1892 तक यह म्यूजियम पूरी तरह जनता के लिए खोल दिया गया.