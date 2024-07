कीचड़ भरे रास्ते से गुजरती महिंद्रा जीप का वीडियो शेयर कर आनंद महिंद्रा ने पढ़ाया जिंदगी का पाठ, बोले- जिंदगी भी ऐसे ही..

वीकेंड के बाद मंडे एक नई ऊर्जा के साथ नए हफ्ते के शुरुआत का दिन होता है. हालांकि, छुट्टियों के बाद कई सारे लोग उदास से होते हैं. ऐसे लोगों के लिए उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने मोटिवेटिंग कैप्शन के साथ एक वीडियो शेयर किया है. उद्योगपति ने एक ऑफ-रोडर का रोमांचक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक जीप भयानक, पथरीले इलाके से होकर गुज़रती हुई नजर आ रही है.

वीडियो किएटर जोश कोएलबेल द्वारा पोस्ट की गई क्लिप में एक व्यक्ति को एक पुरानी महिंद्रा जीप चलाते हुए दिखाया गया है, जिसे ऑफ-रोडिंग के लिए मॉडिफाई किया गया था. वास्तव में जिस सड़क पर वह गाड़ी चला रहे थे, उसके लिए उबड़-खाबड़ शब्द कम है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गड्ढों से भरी इस कच्ची सड़क पर जीप गिरते-पड़ते आखिरकार मंजिल कर पहुंच जाती है.

उस तरह के ऑफ-रोड इलाके से गुज़रने के बाद, ड्राइवर कुछ हद तक समतल ज़मीन पर पहुंच जाता है. इस सीन को जीवन से जोड़ते हुए, आनंद महिंद्रा ने अपने कैप्शन में कहा, "आप अपनी मंज़िल तक पहुंच जाएंगे. चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो." वह कहना चाहते हैं कि, चाहे रास्ता घुमावदार हो या खड़ी चढ़ाई, मंजिल उम्मीद और उपलब्धि की किरण बनकर आपका इंतज़ार करती है.

यहां देखें पोस्ट

You'll get to your destination…



No matter how tough the road…#MondayMotivation



pic.twitter.com/2Z1WQmeYPy